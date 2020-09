Martín Vizcarra: ""No voy a renunciar, yo no me corro". | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra, señaló este jueves que si el Congreso de la República busca vacarlo, él estará con la frente en alto y la conciencia tranquila. Esto luego que el congresista Edgar Alarcón reveló unos audios sobre el caso 'Richard Swing'.



"Si quieren vacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia", afirmó.

Durante un Mensaje a la Nación, Martín Vizcarra también destacó que no renunciará al cargo que asumió el 23 de marzo del 2018.



"No voy a renunciar, yo no me corro (...) Que se realicen todas las investigaciones, las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello", resaltó.

El Jefe de Estado aprovechó para indicar que nunca negó conocer a Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing', y reiteró que no intervino en los procesos administrativos de su contratación con el Estado.



El mandatario Martín Vizcarra realizó su mensaje a la Nación en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y la ministra de Justicia, Ana Neyra.

