Lizbeth Huamán, exdirectora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto del MTC. | Fuente: Facebook Lizbeth Huamán

La exdirectora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Lizbeth Huamán, negó este lunes que sea su voz la que aparece en supuestos audios que revelarían actos de corrupción y presentó una carta notarial al ministro de Transportes, Juan Francisco Silva.

"Niego totalmente el tema de esos audios, desconozco esos audios, desconozco totalmente, esos audios son truchados, descontextualizados", indicó la exfuncionaria en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.



"No es mi voz porque esos audios han podido ser totalmente modificados, truchados, descontextualizados que han venido circulando por medios digitales", agregó Lizbeth Huamán.



Lizbeth Huamán explicó que el último comunicado del MTC señalaba su retiro del cargo. Sin embargo, ella aclaró que presentó su carta de renuncia el 23 de noviembre, donde se emite una resolución ministerial N°1189-2021, aceptando su dimisión por "motivos estrictamente personales".

"Estoy ahorita en un tratamiento neuronal, eso en primera instancia", manifestó.

Además, Lizbeth Huamán precisó que "no hubo ningún tipo de investigación" en el MTC por un supuesto delito de corrupción dentro de la institución para que sea retirada.



"Mi renuncia ha sido totalmente voluntaria y no he tenido ninguna comunicación de algún tema o proceso o investigación que se me atribuye directamente en esa comunicación del MTC", dijo.



El domingo el MTC publicó un comunicado donde informaba que Lizbeth Huamán fue separada de su cargo como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción dentro del ministerio. Esto tras la difusión en redes sociales sobre un audio donde se evidenciaba presuntos actos de corrupción en el citado portafolio.



Carta notarial

Además, Lizbeth Huamán, envió una carta notarial al ministro Juan Silva, para que disponga la inmediata rectificación de la "tendenciosa publicación" sobre su supuesta separación del MTC.

"Dicha aseveración vicia cualquier tipo de investigación que se pueda pretender ejercer en mi contra, dado que se advierte un claro sesgo de parcialización que conculca mi derecho de defensa y el principio de derecho a la presunción de inocencia, así como afecta mi derecho a la imagen, honor y buena reputación", indica en el documento.