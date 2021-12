Verónica Cáceres cuando se desempañaba como viceministra de Transportes. | Fuente: Andina

La exviceministra de Transportes, Verónica Cáceres, rechazó este lunes el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que informa sobre su retiro del portafolio debido a actos de corrupción, y anunció medidas legales administrativas.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la exfuncionaria precisó que el 8 de noviembre, cuando se encontraba en una reunión sobre el conflicto con transportistas, el ministro Juan Francisco Silva la llamó para pedirle "un paso al costado".



"Dicho comunicado refiere que a mí se me ha retirado por un tema de corrupción cuando es totalmente falso", afirmó.



Verónica Cáceres recordó que el domingo emitió un comunicado para advertir al MTC que tomará medidas legales administrativas si no hay una rectificación por manchar su buena imagen y reputación.



"Voy a tomar las acciones legales administrativas ante este irresponsable comunicado porque esto es una mentira, es totalmente falso lo que se me imputa en este comunicado", expresó la exfuncionaria.

El domingo el MTC publicó un comunicado donde informaba que Verónica Cáceres y Lizbeth Huamán, exdirectora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, fueron separadas de sus cargos como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción dentro del ministerio. Esto tras la difusión en redes sociales sobre un audio donde se evidenciaba presuntos actos de corrupción en el citado portafolio.

"Primero, no he tenido conocimiento de este audio. Segundo, tampoco no tengo ningún tipo de comunicación y rechazo rotundamente este tipode comunicaciones indebida, inescrupulosa e incorrecta. Se mencionan varios funcionarios, no solamente se menciona a apelativos que supuestamente son de mi persona, hablan de JS, de Rosmary, hablan de un Revilla", expresó la exfuncionaria.





