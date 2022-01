Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente. | Fuente: Andina

En diálogo con RPP Noticias, la exministra del Mmbiente, Fabiola Muñoz, se refirió al actual titular de este sector, Rubén Ramírez, quien colocó en puestos de trabajo a personas vinculadas al partido de Gobierno, de acuerdo con información de un reporte de Punto Final. Muñoz señaló que, a pesar de la presión política que puede existir, un ministro debe contratar a funcionarios con experiencia para los cargos.

“Lo que hemos visto ahora y lo que a mí personalmente me da mucha pena después del compromiso y el esfuerzo que yo he visto en muchos servidores públicos en el estado -especialmente en esta institución- es que aquí no respetamos el perfil, sino que buscamos cómo acomodar ese perfil o cómo acomodar a las personas no por el expertise que puedan traer a la institución, sino para darles trabajo”, mencionó.





“Los ministros eran los primeros que tenían que deliberar el proceso de meritocracia en las instituciones. La tarea de un ministro también es cuidar su institución. Desde hace varios años atrás hay un esfuerzo de varias instituciones del Estado. Lo hicimos en el Ministerio del Ambiente y se definen los perfiles, o sea, tú defines cuál es la tarea que tiene la entidad y en función de esta tarea defines cuál es el perfil de la persona que tiene que cubrir una posición para poder realizar esa tarea”, agregó.

Asimismo, la exministra indicó que el Ministerio del Ambiente es clave en el país, debido a que es altamente vulnerable al cambio climático.

“La agenda climática en nuestro país requiere un liderazgo, requiere expertise técnico. ¿Si tú no tienes personas capacitadas en esas posiciones cómo vas a convencer a los otros sectores de la importancia del cambio climático? ¿Cómo vas a convocar si no tienes las capacidades? No solamente se le hace un daño a la institución sino a las propias personas, porque las expones a situaciones en las cuales no van a poder manejarse”, dijo.

