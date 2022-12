Félix Chero es el actual titular del Minjus | Fuente: Andina

El ministro de Justicia, Félix Chero, se refirió a la moción de vacancia que se debatirá y votará el próximo miércoles 7 de diciembre en el pleno del Congreso y precisó que el presidente Pedro Castillo se encuentra tranquilo. El titular del Minjus señaló que el jefe de Estado tiene conocimiento de que las acusaciones en su contra, a su entender, no tendrían sustento.

"El presidente está tranquilo. Él sabe que estas acusaciones constitucionales y pedidos de vacancia no tienen sustento. No olvidemos que ya se le acusó por traición a la patria y se pretendió forzar esta figura. El Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso que su informe preliminar y final son nulos, que están violando la Constitución, el debido proceso, el estándar motivacional y el mínimo estándar probatorio. Estamos en lo mismo. Control político no significa abuso del derecho, sino razonabilidad, proporcionalidad, verificar si hay mínima tipicidad y mínimo estàndar probatorio. No se pueden forzar figuras constitucionales para conjurar venganzas políticas o caprichos o pretender a ultranza vacar al presidente", dijo en Central de Informaciones de RPP.

"El presidente está evaluando asistir con su defensa. O en todo caso la defensa técnica del presidente tendrá que ir al Congreso. Eso es una prerrogativa constitucional que le corresponde al presidente de la República. Hoy nos vamos a reunir y vamos a definir cuál va a ser su comportamiento", agregó.

Sobre las recomendaciones de la OEA

Por otro lado, Chero Medina comentó las conclusiones del grupo de alto nivel de la OEA luego de su paso por nuestro país y precisó que está de acuerdo con el informe final que llama a establecer consensos.

"Nosotros queremos saludar las recomendaciones de la OEA. Esta misión que ha venido a nuestro país es muy importante porque ha convocado a todos los actores políticos y a todos los sectores. Nosotros como Ejecutivo vamos a acoger y vamos a tomar la iniciativa de respetar esas recomendaciones. Lo que hagan otros actores políticos, entiendo que respetamos esa posición, pero no la compartimos porque lo que buscamos es un gran consenso del país. Los invitamos, exhortamos a reflexionar. Lo que quiere el país es que se resuelvan las demandas sociales postergadas y que cesen las confrontaciones", comentó.

"Sabemos que hay bancadas muy renuentes, que tienen una posición muy marcada y que están en la línea de querer vacar al presidente de la República. Esa es una posición política. No podemos forzarlos. Pero seguro habrán otras que son demócratas que creen en el diálogo, creen en el consenso y que creen que deben resolver los problemas de manera conjuntoa el Ejecutivo y Legislativo por el bienestar de nuestro país", finalizó.