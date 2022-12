La primera vicepresidenta del Congreso dijo esperar que los parlamentarios a favor de la vacancia "no cambien de opinión" | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El día de ayer, jueves, el Tribunal Constitucional (TC) otorgó una medida cautelar a favor del Congreso mientras se decide si se aprueba o no la demanda competencial contra el Ejecutivo por la interpretación de la cuestión de confianza.



Al respecto, la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, en declaraciones a la prensa, señaló que la aprobación de dicho recurso no representa "un respiro" para el Legislativo, sino que se buscó la "intervención de un tercero" ante las acciones del Ejecutivo.

"No es que nos da respiro. Lo que hicimos es enviar a una tercera instancia para que tome una posición constitucional. Porque nosotros sí tenemos claras las normas que hemos dado, que regulan las cuestiones de confianza, referéndum, etc., y que el propio TC, sobre cuestiones de confianza, lo declaró constitucional", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el Gobierno interpreta de forma "antojadiza" la Constitución.

"Dijimos vamos a hacer que el TC se pronuncie porque el Ejecutivo se dedica a interpretar a su antojo la Constitución y eso no es correcto. El TC ha sacado una resolución sobre la medida cautelar y aun falta la demanda competencial", remarcó Moyano.

Moción de vacancia

Por otro lado, la primera vicepresidenta del Congreso se pronunció sobre la sesión del pleno, programada para el próximo miércoles 7 de diciembre, en que se debatirá la moción de vacancia presidencial. En ese sentido, consideró "normal" que algunos parlamentarios se reunan con el Ejecutivo en la víspera, aunque dijo esperar que aquellos congresistas que se han manifestado a favor de la vacancia no cambien su posición.

"Hay que entender que son parlamentarios oficialistas y los oficialistas se reúnen con su presidente oficialista, para mí eso es normal. No sé qué acuerdos habrán tomado y hay que respetar también esa parte porque les corresponde defenderlo. Y por eso tienen una posición acá, no han roto su manera de pensar ni su posición. Esperemos que no sea alguno de los que decía que votarían por la vacancia y cambien su posición", sostuvo.

Asimismo, respecto al llamado al diálogo entre poderes del Estado que hizo hoy el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, Moyano señaló que "no puede hacer discursos políticos".

"El ministro Salas tiene que entender que él es funcionario, que él es el que tiene que hacer su ‘trabajito’ y que no puede hacer discursos políticos en ningún lado", afirmó.