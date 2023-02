Fernando Tincopa: Actos y errores de comunicación del Gobierno originaron "intensidad" de las protestas

Foto: Manifestantes bloquean la carretera Panamericana Sur exigiendo la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Ica, sur de Perú, el 6 de enero de 2023. | Fuente: AFP

El politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, consideró este jueves que actos y errores de comunicación del Gobierno de Dina Boluarte han originado aumento de las protestas en los dos meses de manifestaciones



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Fernando Tincopa brindó detalles de un informe elaborado de las regiones que protestan con datos de la Defensoría del Pueblo.



"Algo que podríamos concluir es que en cada uno de los momentos en los que ha habido picos de movilizaciones y la intensidad de la protesta se ha recrudecido ha sido justamente días después de algún acto o comunicación errada por parte del Gobierno", señaló.



Fernando Tincopa citó como ejemplo de estos errores de comunicación en el caso en Juliaca, la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o los Mensajes a la Nación.

"Me refiero, por ejemplo, a la mala acción de contención en Juliaca con los 18 fallecidos sostuvo un pico incrementado durante una semana de intensidad de protestas. La intervención en San Marcos justo en pleno caída grave de la intensidad de las movilizaciones sostuvo durante una semana entera las protestas en general, sobre todo intensificó las medidas radicales de tomas de carretera. Los mensajes a la Nación de la presidenta donde señalaba su no renuncia o que tenían algún tipo de connotación o comunicar cosas distintas a lo que los movilizados querían han sostenido continuamente el escenario de conflictividad. Y esto hay que también matizarlo porque no ha sido a nivel nacional, han sido algunas provincias, en particular las del sur", dijo.



¿Qué motiva y sostiene las protestas?

Fernando Tincopa aclaró que la desatención del Estado y los problemas estructurales no son factores determinantes para la movilización, ya que si fuera cierto esto habrían otras provincias dispuestas a tomar parte en las movilizaciones.

El politólogo argumentó que los manifestantes tienen una "reacción emotiva y percepción genuina de menosprecio", pues los eslogan en las protestas en provincias evidencian componentes reinvindicativo frente a la percepción de distanciamiento de la clase política y relevo de necesidades. Este discurso, para Fernando Tincopa, activa la movilización producto de la indignación de acciones del Ejecutivo.



"Creo que lo que sostiene la movilización en términos prácticos es un componente de percepción de narrativas inculcadas a través de una prensa alternativa que municiona continuamente estas interpretaciones de la realidad y sobre todo de un aparato organizacional, que, en el caso del sur, podría explicar por qué específicamente el sur ha llevado la movilización a tope", explicó.

¿Prensa alternativa?

Fernando Tincopa definió la prensa alternativa como un fenómeno de comunicadores en redes sociales que transmiten mensajes sin un filtro ni "necesidad de objetividad".



"Las redes sociales son ahora lo que menos transmite una objetividad para tomar distancia o reflexionar sobre una conclusión personal. Lo que te venden directamente son interpretaciones y posicionamientos, quienes son buenos y quienes son malos. Esa me parece es una labor que han estado haciendo muchísimos desde hace algún tiempo y que ahora están dando frutos totalmente negativos", manifestó.

