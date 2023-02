Raúl Molina fue designado jefe del Gabinete de Asesores el pasado mes de diciembre | Fuente: Andina

El jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Raúl Molina, renunció a su cargo a través de una carta remitida a la presidenta de la república, Dina Boluarte, el día de ayer, miércoles.



En la misiva, Molina Martínez indicó los motivos de su renuncia a dicho cargo que ocupaba desde el pasado 22 de diciembre, con el refrendo de la jefa de Estado y del premier Alberto Otárola.

"Opción de diálogo se hace mucho más difícil"

Molina indicó que es necesario "transitar de un énfasis centrado en el orden público, necesario pero insuficiente, hacia uno que recupere la posibilidad de escucha y diálogo entre peruanos".

"Para hacerse viable, una opción de diálogo como esa necesita de gestos políticos sustantivos, de mensajes que trasciendan nuestras diferencias y de persistencia para reconstruir mínimas confianzas. Ello se hace mucho más difícil conviviendo con el muy alto número de fallecidos habidos en esta crisis, sin que se haya atribuido aun responsabilidades claras y oportunas por esas irreparables pérdidas", sotuvo.

Ante ello, Molina Martínez señaló que había tratado de poner su "mayor esfuerzo para contribuir al reencuentro entre peruanos".

"Pero no parezco ser el asesor principal que usted quiere. Siendo así, he concluido que desde fuera del Gobierno puedo hacer más por las reformas que el país requiere impostergablemente. Por tanto, por medio de la presente, presento mi renuncia al cargo de Jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República que usted me confió", indicó en la misiva.

Finalmente, el renunciante jefe del Gabinete Técnico de Asesores pidió a la presidenta Boluarte que "escuche" a la "gran mayoría que pide cambios" y que responda "como jefa de Estado más que como jefa de Gobierno".

"En ese marco, le invoco que se continúen los esfuerzos que hemos venido desplegando junto con el Viceministerio de Gobernanza Territorial y su Secretaría de Gestión Social y Diálogo (...) acercándonos a representantes de confesiones religiosas, autoridades regionales y locales, sector privado, organizaciones de sociedad civil (...) instándonos a promover y apoyar iniciativas de diálogo y reencuentro entre peruanos", subrayó.