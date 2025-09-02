Últimas Noticias
Espinoza presenta denuncia constitucional contra Santiváñez por hechos que habrían ocurrido cuando era titular del Mininter

Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez
Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez | Fuente: Congreso / Minjus
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La Fiscal de la Nación denunció a Juan José Santiváñez por presuntos hechos cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Espinoza señala que, presuntamente, Santiváñez Antúnez habría contratado a un analista de redes sociales que realizó actividades distintas a las requeridas.

La Fiscal de la Nación Delia Espinoza interpuso ayer, lunes, una denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez, por hechos que habrían ocurrido cuando este se desempeñaba como ministro del Interior. El documento, remitido al presidente del Congreso José Jerí, señala al actual ministro de Justicia como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. 

Los hechos denunciados se refieren a la presunta contratación irregular de Luis Pineda Rodríguez como analista de redes sociales del Ministerio del Interior (Mininter), quien habría realizado labores ajenas a las que le correspondían, como difundir "mensajes políticos en favor del ministro Santiváñez". 

Noticia en desarrollo.

