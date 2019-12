El ministro dijo que no dejaría el cargo. | Fuente: Andina

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, aseguró la tarde de este lunes que “por el momento” se mantendrá en el cargo luego de la reunión que mantuvo con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para tratar la salida de Hugo Coya del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

En declaraciones a la prensa tras la reunión, el titular del sector Cultura aseguró que en el Gabinete Ministerial están preocupados por el tema; sin embargo, durante la reunión pidió que le dejen hacerse responsable de sus decisiones.

“Están preocupados, pero les pido que me permitan hacerme de lo que he hecho, de lo que he decidido. Que el Gobierno no tiene por qué verse envuelto en mis decisiones que yo tomo como ministro, que tomo como jefe de un ministerio. Que me permitan hacerme responsable y hacerme cargo de lo que hago”, dijo.

Sobre viaje de Coya

Previamente, a su llegada a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, Petrozzi cuestionó el viaje que realizó Hugo Coya a España para la presentación de un libro, además de haber programado un viaje a Londres para tratar un convenio con la BBC, durante la campaña electoral para los Comicios de 2020.

“Yo me pregunto más por qué el viaje a presentar un libro en España en pleno proceso electoral. Me pregunto más bien por qué un convenio o una representación en Inglaterra a la hora de las elecciones”, sostuvo.

Negó censura

De igual forma negó que haya censura dentro de TV Perú, luego de que Coya asegurara que él le llamó en más de una oportunidad para controlar las entrevistas y las coberturas que realizaba el canal 7.

“El televidente solo tiene que sintonizar la onda de canal 7 y verá que no hay censura de ningún tipo”, comentó.