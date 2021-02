Sagasti para Enfoque de los sábados con Fernando Carvallo. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Francisco Sagasti, brindó una entrevista este sábado para Enfoque de los Sábados en donde al finalizar, brindó una breve reflexión en torno a la salida de Pilar Mazzetti en el Ministerio de Salud ante los cuestionamientos desde el Congreso.

"La desunión de los peruanos es la que produce los fracasos más terribles. Tenemos que invocar a la unidad y dejar las divisiones de lado. Tratemos que durante la pandemia, podamos trabajar todos", dijo.

Sagasti denunció un "maltrato" hacia la ahora exministra de Salud, al recordar que durante la última semana las ministras de Estado fueron sometidas a un interrogatorio "indignante".

"Desde que he estado en el Congreso siempre me he opuesto a la manera en la que muchos de mis colegas tratan a los ministros. Con gritos desaforados e insultos y esa no es la manera", indicó.

AIRE PARA PERÚ

El mandatario admitió además que el Gobierno no se encontraba preparado para la gran demanda de oxígeno que requieren los peruanos para sus familiares infectados con COVID-19.

"En todo el mundo se ha triplicado la demanda. Ha subido 300 %. Para ese extra adicional, no estábamos preparados”, dijo. Además, señaló que se está contando con el apoyo de otros países como Chile quien se ha ofrecido a apoyar con oxígeno.

"El Gobierno chileno nos ha ofrecido oxígeno. Pero viene a Antofagasta. Estamos trabajando con todos los transportistas que tienen equipos para que nos ayuden a traer ese oxígeno”, apuntó.

