Para la bancada, hubo represión de la Policía contra los manifestantes. | Fuente: Congreso

La bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) se manifestó en sus redes sociales ante los sucesos acontecidos durante la segunda marcha masiva contra el gobierno de Manuel Merino, el cual ha dejado dos muertes confirmadas hasta el momento.

A través de su cuenta de Facebook oficial, el partido político lamentó el fallecimiento de estos dos manifestantes y exigió la renuncia del presidente Merino y su Mesa Directiva.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de 2 jóvenes que participaron en la segunda marcha nacional, ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. El Sr. Merino y el titular del Ministerio del Interior del Perú, deben responder ante estas muertes. Exigimos su renuncia y la de la Mesa Directiva de inmediato", afirmó la agrupación.

Por otro lado, también exigieron todas las investigaciones correspondientes ante la represión por parte de la Policía Nacional del Perú. "Necesitamos un gobierno de consenso, el Perú no puede esperar", puntualizaron los congresistas del partido en el comunicado.

Luis Valdez, actual presidente del Congreso, ha convocado a una Junta de Portavoces para este domingo a las 10 de la mañana para evaluar la renuncia del presidente Merino.

Esto se menciona tras la confirmación de dos muertos en las manifestaciones contra el gobierno. Se trata de dos jóvenes de 24 y 25 años, quienes fallecieron por heridas producidas por armas de fuego.

El premier Ántero Flores-Aráoz ha anunciado en comunicación con RPP Noticias que el actual presidente "no le contesta el teléfono". "Lo estoy llamando después de que nos hemos reunido y no logro comunicarme con él. No tengo la más remota idea (si va a renunciar)”, dijo.