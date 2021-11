Ministro Ayala negó maltrato del secretario del despacho presidencial | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Defensa, Walter Ayala, volvió a negar que haya tratado de influenciar o presionar a los comandantes generales del Ejército o de la Fuerza Aérea para incluir a militares en los ascensos cuando no les correspondía. El ministro se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso para responder a las acusaciones de presuntas injerencias.

"Sí había una comunicación, pero una comunicación de trabajo. Yo nunca le he dicho 'oye, asciéndalo', yo para empezar tengo un respeto enorme a las Fuerzas Armadas y al general siempre lo he visto bien serio, tanto así que cuando me llegaban denuncias de él, yo decía 'no', incluso ha habido denuncias, que, si hubiese actuado de una manera cizañosa, lo hubiera hecho público, pero yo siempre los he llamado y me daban cuenta", señaló.

"Yo niego categóricamente que yo le haya dicho que ascienda a alguien. Que se habrá preguntado, es verdad, se habrá preguntado", agregó.

El ministro también calificó de "pataleta" las denuncias presentadas por los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea. Como se sabe, el excomandante General del Ejército, general José Vizcarra, reveló en RPP Noticias pedidos desde el Ejecutivo para ascender de forma irregular a dos coroneles, solicitud a la que se negó.

"Tengo acá documentos oficiales de índole de carácter penal y se lo voy a hacer entrega al presidente (de la comisión), pero yo pienso que si vamos a detallar sobre eso…Ustedes verán hasta dónde vamos porque seguimos manoseando a las Fuerzas Armadas. Yo lamento mucho llegar hasta acá, enseñar documentos después de que uno ha trabajado con unas personas, pero también pienso que es una deslealtad de parte de ellos imputar hechos que no son, son pataletas", apuntó.

Del mismo modo, negó que el excomandante general del Ejército haya sido maltratado por el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Al igual que este último, el ministro Ayala tiene una una investigación preliminar abierta recientemente por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por las presuntas presiones desde el Ejecutivo.

"Si yo entrego documentos es porque tengo autorización del presidente. Después de todo esto yo puse mi cargo a disposición porque la verdad es que sentí un poquito de vergüenza en el sentido de que eso está pasando en mi sector. No es que tampoco yo esté feliz, estoy triste, preocupado, molesto, por todas las cosas que pasan. Lo que sí digo es que nunca ha habido presión y nunca ha habido maltrato al comandante general", indicó.

Ministro criticó adelanto de opinión

Durante la sesión, el ministro de Defensa, Walter Ayala, cuestionó a los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional por adelantar opinión en torno a las acusaciones de presuntas injerencias en los recientes cambios de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea e incluso consideró que la sesión podría ser declarada nula.



"Nadie está exento de control constitucional, ni el presidente, ni el Congreso, nadie es Dios, todos estamos obligados a cumplir el debido proceso. He escuchado a tres personas que ya me condenaron, han dicho que ese señor se debe ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia, dónde quedó el debido proceso?; es más, este proceso puede ser declarado nulo porque incluso ya han adelantado opinión", cuestionó.

"Si ya me hicieron culpable, para qué me citan, pero el pueblo juzgará. Espero que después de haber respondido a todas las interrogantes cambien su opinión. Acá no somos enemigos, acá nadie viene con un afán de querer hacer daño al otro. Yo voy a ser respetuoso, pero también espero respeto de la otra parte", agregó al inicio de su presentación.

