Funcionario del Mincul niega que agresión a menores en Condorcanqui sea una práctica cultural del pueblo awajún

Ricardo García, director general de los Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura (Mincul), indicó este lunes que el castigo aplicado a dos menores de la comunidad awajún de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en una alfombra de platas de ortiga, no corresponde a una práctica cultural de dicho pueblo indígena.

En declaraciones a Conexión de RPP, el funcionario del Ministerio de Cultura señaló que la posición del Estado es rechazar todo tipo de acciones de violencia y precisó que lo captado en un video que fue difundido en redes sociales no es una práctica de la comunidad awajún.

“En principio creo que hay que diferenciar que esto no es una práctica cultural del pueblo awajún, no pertenece, no corresponde y no responde a una práctica cultural de los pueblos indígenas. Creo que es importante saber diferenciar, para que no se pueda asociar a la violencia con los pueblos indígenas”, manifestó.

Investigación

Asimismo, García señaló que es probable que esta práctica haya sido adoptada por estas personas, pero reiteró que no es algo que corresponda a la comunidad awajún. En esa línea, señaló que las autoridades ya han acudido a la zona para recopilar información e iniciar las investigaciones del caso.

“La Fiscalía ha estado en la comunidad y ha tomado las declaraciones de sus miembros y creo que es importante mencionar que ha participado el Ministerio de Cultura, justamente con una gestora intercultural para garantizar la pertenencia cultural y que se pueda recoger toda la información que puedan brindar las personas de esta comunidad en lengua originaria”, sostuvo.

Precisó que, al lugar, además del Ministerio de Cultura y la Fiscalía, ha llegado personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Agresión a menores

En vísperas se difundió un video en el que se aprecia a dos personas que obligan a dos menores a rodar por una especie de alfombra formada por lo que serían plantas de ortiga, pese a los llantos y gritos de dolor de los niños.

Euner Kajekui, activista awajún, indicó que los menores habrían sido obligados a rodar por una especie de alfombra de plantas de ortiga, porque habrían presentado comportamientos considerados como femeninos o porque habrían robado.

Al respecto, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) expresaron su rechazo a la violencia contra los menores y señalaron que están tomando medidas "para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección".