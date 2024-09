Activista awajún dice que agresión a niños con plantas de ortiga ocurrió en Condorcanqui como castigo de la comunidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Amazonas La agresión ha sido condenada por los ministerios de la Mujer y de Cultura.

El último viernes, un video que circuló en redes sociales causó la indignación de un amplio sector de la opinión pública. En dicho registro, se ve a dos personas haciendo rodar a la fuerza a dos niños por una especie de alfombra que estaría compuesta por plantas de ortiga. Esto pese al llanto y los gritos de los infantes.

Al respecto, Euner Kajekui, activista de la comunidad awajún, en diálogo con RPP, indicó que los hechos ocurrieron en la comunidad Anexo Chincán, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, y que habrían sido parte de un castigo impuesto por la comunidad indígena.

"Muchas veces, las creencias se quieren hacer pasar como acto cultural"

Kajekui indicó que según información que obtuvo de jóvenes de Condorcanqui, los niños habrían sido castigados porque "presentaban comportamientos afeminados". No obstante, también indicó que otra versión dice que fue porque habrían robado. El castigo, según indicó, sería parte de un reglamento interno de la comunidad.

"Ningún robo, ningún comportamiento afeminado debería ser sancionado de esta forma, porque ninguna violencia debería pasarse como cultura, ya que eso no aceptamos. Estamos en el año 2024 y conocemos los derechos de los pueblos indígenas y de los niños (…) ¿Por qué dejamos que esto pase?, ¿dónde están los profesores?, ¿dónde está la Educación Sexual Integral (ESI)?", inquirió el activista.

"No es que nosotros asumimos que los niños sean homosexuales, sino que decimos que los niños no deberían ser juzgados de esta forma solo por su comportamiento. Nosotros que somos de la comunidad LGTBI, que somos indígenas gays, opinamos que por tratos así, por nuestros comportamientos, pasamos mucho sufrimiento, mucha depresión, jóvenes que se suicidaron porque sufrieron rechazo dentro de la comunidad", agregó.

En ese sentido, Euner Kajekui resaltó que "muchas veces, las creencias se quieren hacer pasar como acto cultural, como prácticas que los ancestros hacían", pero que actualmente, los jóvenes de la comunidad, no lo ven de esa forma, "ya que vemos que las violencias no se deberían pasar como acto cultural".

"Yo también pasé por esa misma historia por tener comportamientos más sensibles o por tener esos patrones de comportarme más afeminado tal vez, no porque yo me definía homosexual o me definía como una mujer, nada. Solo porque era un niño sensible lo catalogan de que es un homosexual y es eso lo que hacen los padres para poder sancionar. Pero esos niños apenas están creciendo, descubriendo su ser (…), y les hacen de esa manera. Los niños parecen de 6 o 7 años, nadie sabe a qué edad ha sido, pero esos niños no son ni siquiera delincuentes. ¿Por qué no hacen eso con los violadores en mi comunidad que existen o los padres que violan a sus hijas?", señaló.

"Muchos piensan que es cultura, pero no es cultura, eso es violencia. Muchos jóvenes sufren por esto de depresión, se suicidan", añadió.

Ortiga causa dolor intenso que puede durar 3 o 4 días

Respecto a los daños que los menores habrían sufrido por contacto con la planta conocida como ishanga u ortiga brava, el activista precisó que es considerada medicinal, pero que puede causar un dolor intenso.

"En los niños puede durar como 3 o 4 días porque no tienen las defensas suficientes como los mayores. Cuando te pica una espinita de las hojitas en el dedo, el dolor viene hasta la axila. Imagínate revolcarte en eso, y encima es una especie de ortiga que duele mucho peor que lo que duele solo un piquete", indicó.

"Esa ortiga, en los niños, va a durar mucho y los hacen sufrir demasiado, porque eso después causa mucho dolor (…) Luego van a sufrir fiebre, van a sufrir el dolor en todo el cuerpo y eso parece como si te estuviesen quebrando los huesos, porque cuando te pica eso duele demasiado", aseveró.

Finalmente, indicó que ha recibido información de que la comunidad campesina está intentando denunciarlo por exponer el caso.

"Lo que me han dicho es que a mí me están queriendo denunciar la ronda campesina de mi zona para que yo me calle o para que yo sea visto como que estoy traicionando mi cultura. Espero esa denuncia o cualquier advertencia, que me lo den y quiero escuchar como ellos argumentan lo que estoy haciendo, porque nosotros como jóvenes estamos conscientes de lo que están haciendo los padres de familia diciendo que es una cultura. No lo aceptamos, no lo vamos a aceptar, muchos jóvenes y personas indígenas no están de acuerdo", puntualizó.

Ministerios de la Mujer y de Cultura condenaron los hechos

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) emitió, el último viernes, un pronunciamiento por X (antes Twitter), rechazando la violencia que se habría ejercido contra dos niños en "una comunidad indígena de nuestro país".

El Mimp indicó que accedió a dicho video "que está circulando en redes sociales" y que, al respecto, está tomando medidas "para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección".

"Rechazamos cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes", resaltó el ministerio.

Además, señaló que "según la ENARES 2019, en el Perú, el 58.5 % de la población adulta tolera o justifica el castigo físico a niñas, niños y adolescentes".

Por su parte, el Ministerio de Cultura indicó ese mismo día que "rechaza categóricamente cualquier forma de violencia física hacia niñas, niños y adolescentes y todo acto que atente contra sus derechos fundamentales y su dignidad".

"Desde el Mincul, se ha tenido acceso a un video que viene circulando en las redes, que evidencia maltrato a niños de una comunidad indígena awajún, acto que denunciamos firmemente. Por ello, el Viceministerio de Interculturalidad viene coordinando con el Mimp y las autoridades competentes para garantizar la protección de los niños, asegurando que todas las acciones se realicen con pertinencia cultural", señaló.