García Belaunde sobre Perú Libre: “Con 11% del respaldo popular tú no puedes imponer condiciones”

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el exparlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, fue consultado sobre el actual Gobierno, además de las fracturas que existen entre este y el partido Perú Libre.

“Hay un partido de Gobierno que tiene una maquinaria que puede, de alguna manera, cuidar las ánforas y cuidar el voto de ellos. Pero eso no significa que van a tener todo el respaldo popular, porque hay que recordar que el lápiz ha llegado al poder con 18%, pero en realidad es 11% viéndolo bien si descargamos los votos nulos y blancos. Con 11% del respaldo popular tú no puedes imponer condiciones. Tú no puedes querer acaparar todo el gobierno con el 11% sin dejar posibilidades a llamar a otros miembros de otros partidos o de la sociedad misma”, indicó.

“La gente ha votado por Pedro Castillo, por la palabra del profesor, la palabra de maestro es algo que ha calado y el sombrero también. La gente ha votado un poco para cambiar las cosas, pensando que el señor Castillo puede hacerlo. No han votado por un partido, muy poca gente puede haber leído el plan de gobierno del señor Cerrón”, agregó.

Para el congresista, se debe entender que la población en el Perú no vota necesariamente por partidos, sino por personas específicas. “La gente vota por el lápiz o por el sombrero; yo diría más por el sombrero que por el lápiz. Lo que pasa es que los del lápiz se sienten que son dueños del partido y que tienen que gobernar, y eso no es así”, mencionó.

GABINETE DE MIRTHA VÁSQUEZ

García Belaunde señaló que el cambio del expremier Guido Bellido por la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ha sido positivo para el actual Gobierno.

“El Gobierno ha mejorado su imagen y su trato y su acción y objetivos habiendo cambiado a un señor Bellido tan estrambótico, con una persona mucho más centrada. Ahora, Mirtha Vásquez siempre ha defendido el gobierno desde el Congreso, ahora está en el gobierno y, por lo tanto, no tendría por qué defender al Congreso. Podría tener actitudes anticongresales que las tuvo estando desde el Congreso internamente”, indicó.

“Los ministros o los presidentes deberían ser antes congresistas, porque es una manera de entender lo que pasa en el Congreso y cómo se maneja una asamblea donde hay muchos partidos que intervienen”, agregó.



