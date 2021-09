Dina Boluarte señaló que es conveniente sentarse a renegociar con la empresa explotadora del gas de Camisea. | Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, señaló este domingo que las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, sobre una eventual nacionalización del yacimiento de gas de Camisea, forman parte de los lineamientos políticos del Gobierno que establece el presidente Pedro Castillo.

Según precisó, las expresiones del presidente del Consejo de Ministros van en línea con lo que el mandatario ya ha señalado y que es necesario que se renegocien los términos de explotación del gas natural, a fin de que la población peruana se beneficie. En esa línea, señaló que es conveniente que se inicie un diálogo con la empresa para masificar este recurso en el país.

“Las políticas de Estado las da el presidente de la República y hay que entender que en esa línea el premier tuvo las expresiones que hoy tuvo (…) Lo que creo que es conveniente es sentarnos a conversar con la empresa y renegociar, porque la riqueza, el gas es nuestro, no es de la empresa”, dijo a Canal N.

“Hay que renegociar, hay que conversar y dialogar, para justamente hacer que el gas se pueda masificar y pueda llegar a todos los hogares del Perú a costos más económicos”, añadió.

Negociación y beneficios para el país

La también Vicepresidenta de la República sostuvo que la empresa que explota el yacimiento de gas natural debería dejar un porcentaje para que se puedan reducir los costos de gas en el país. Indicó también que el precio al que se vende nuestro recurso en el exterior, no beneficia al país.

“Están sacando nuestro gas y esta empresa está llevando hacia México nuestro gas y lo está vendiendo a un costo que no beneficia a Perú. Entonces hay que sentarnos para renegociar, puede ser de repente las utilidades, puede ser el costo en el cual se está llevando el gas para afuera”, sostuvo.

Boluarte sostuvo que las regalías que la empresa deja al país no se reflejan en la realidad, pues existen comunidades cerca del yacimiento que aún cocinan con leña. En esa línea, reiteró la necesidad de llevar el recurso a todo el país a un precio accesible, a fin de que los hogares y las familias puedan beneficiarse.

“Hay un porcentaje que están sacando, pero que no se lleven todo pues, que nos dejen aquí en Perú para que nuestras hermanas que cocinan con leña o que no tienen para pagar mensualmente su balón de gas, puedan tener acceso a ello de manera tranquila sin zozobras, sin ese nerviosismo de no tener el dinero para poder obtener un balón de gas y cocinar”, manifestó.

