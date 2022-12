Wilfredo Oscorima es el gobernador regional electo de Ayacucho | Fuente: RPP

El gobernador regional electo de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, señaló que quienes están protestando violentamente en su región son azuzadores e infiltrados que no buscan el adelanto de elecciones, sino la liberación del expresidente Pedro Castillo. Oscorima precisó que esta decisión no está en manos del Gobierno y que se debe respetar la independencia de poderes. Además, manifestó que si bien los ciudadanos ayacuchanos no consideran a Castillo Terrones precisamente un impostor, sí se sienten decepcionados por su labor como jefe de Estado.



"Son los azuzadores, los infiltrados. No es que están protestando por el adelanto de elecciones, sino quieren la liberación del expresidente Castillo. Eso no está en nuestras manos. Hay que respetar los poderes del Estado: el Poder Judicial, el Ministerio Público. No creo (que el pueblo se haya dado cuenta de que Castillo era un impostor), pero sí creo que el pueblo ayacuchano se ha decepcionado de haber elegido a este presidente. El 86% de los ayacuchanos votaron por él, y no por una ideología o doctrina, sino por una esperanza de cambio", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El Estado tiene que tomar acciones inmediatas, convocar a los líderes. En ese consejo que ha llamado el premier también deben ser convocados los gobernadores electos para que nosotros también lideremos esta pacificación, este cambio, esta transición. Ya la presidenta ha anunciado el adelanto de elecciones. Técnicamente, no es posible adelantar fechas antes de 2024. El propio Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no se puede antes de 2024. Creo que la presidenta ha demostrado su desprendimiento a fin de que se adelante elecciones el 2024 y con eso todos debemos estar tranquilos", agregó.





"Siempre han sido operadores políticos de los gobernantes de turno"

Oscorima contó que la labor de los diferentes Gobiernos ha procurado tener de su lado a los prefectos y subprefectos para hacerlos funcionar como operadores y que el mandato de Pedro Castillo no fue la excepción.

"La tensa calma que se vive en Ayacucho es porque hemos explicado claramente que basta de paros, basta de violencia. No olvidemos que Ayacucho ha sido el foco de la violencia que se ha vivido en los años 80 y 90. Sin embargo, no faltan todavía azuzadores allí, entre políticos. Qué bueno que haya tomado la medida el Gobierno de destituir a los prefectos y subprefectos, que su única labor era fomentar justamente desorden y caos", mencionó.

"Son y siempre han sido operadores políticos de los gobernantes de turno. En esta oportunidad no ha habido una excepción. Los prefectos y subprefectos han estado movilizando gente, incluso subvencionando para movilizar y lógicamente generar violencia en nuestro pueblo. Yo saludo esa medida e invoco nuevamente al pueblo de Ayacucho que necesitamos paz, tranquilidad, armonía", culminó.