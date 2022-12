Gobierno da por concluidas designaciones de prefectos regionales, luego que se advirtiera que azuzaban actos violentos

El premier Pedro Angulo indicó que hay un proyecto de ley en el Congreso para eliminar los cargos de prefectos regionales, debido además que hay una duplicidad de funciones. | Fuente: Andina

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, dio por concluidas las designaciones de los prefectos y prefectas regionales.

Esta medida se oficializa a través de la Resolución Suprema 286-2022-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se acepta la renuncia y da por concluida la designación de los prefectos y prefectas regionales de Áncash, La libertad, Apurímac, Ucayali, Tacna, Arequipa, Lima, Junín, y Huánuco.

Asimismo, de Madre de Dios, Cusco, Callao, San Martín, Huancavelica, Pasco, Loreto, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Puno, Ayacucho, Amazonas, Lima provincias, e Ica.

En la parte considerativa precisa que según el artículo 161 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, señala que los prefectos regionales son designados por resolución suprema refrendada por el ministro a propuesta del Viceministerio de Orden Interno.

Además, a propuesta de la Dirección General de Gobierno Interior, considera conveniente aceptar las renuncias formuladas, así como dar por concluidas las designaciones de los servidores que fueron designados en el cargo de prefecto regional de las diferentes regiones existentes a nivel nacional.

De igual modo, precisa que esta decisión es conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

La resolución cuenta con el refrendo de la presidenta de la República, Dina Boluarte; así como del ministro del Interior, César Cervantes.



"No pueden azuzar a la población"

El domingo 11, el ministro del Interior, César Cervantes, ya había advertido que se iba a retirar del cargo a prefectos que azucen a la población a cometer actos de violencia.

"Exhorto a la población a no caer en esas provocaciones, intereses políticos o a ser azuzados por determinadas autoridades como prefectos o subprefectos", dijo. "Voy a accionar de inmediato para que sean retirados, porque no pueden azuzar a la población a este tipo de acciones que no merece nuestra ciudadanía", añadió.

Al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, anunció el cese de todos los prefectos a nivel nacional y afirmó que el titular del Mininter recibió instrucciones de la presidenta Dina Boluarte para el cambio de dichos funcionarios.

"Se han dedicado simplemente a azuzar", aseguró de acuerdo con la investigación realizada por órganos de inteligencia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, reiteró el anuncio del jefe del Gabinete en cuanto al cese de los prefectos, por haber contribuido a la desestabilización en las diferentes partes del país en donde actúan.

"El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y de las representaciones locales donde se mueven estos prefectos. Lo que nosotros queremos no solo son funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el Estado de derecho", dijo a RPP.

Cabe recordar que el premier Pedro Angulo indicó que hay un proyecto de ley en el Congreso para eliminar los cargos de prefectos regionales, debido además que hay una duplicidad de funciones.

