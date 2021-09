Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El 61% de los peruanos considera que el presidente Pedro Castillo no tiene capacidad de liderazgo para resolver los problemas del país, y solo un 32% piensa que sí tiene esas condiciones, según la última encuesta de Ipsos Perú encargada por Lampadia.

En el desglose por sexo, un 51% de hombres piensa que Castillo no tiene las capacidades para gobernar y el 64% de mujeres piensa lo mismo. En Lima el 73% manifiesta una opinión desfavorable sobre el mandatario y en el consolidado de regiones un 54% desaprueba al presidente.

Entre los temas que más preocupan a los peruanos respecto al presidente, aparece la figura de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Un 44% dice que tiene demasiada influencia en el gobierno.

Además, un 33% considera preocupante que el presidente Castillo insista en cambiar la Constitución, generando con ello inestabilidad en el país. También un 30% dijo que le preocupa que Castillo ahuyente la inversión privada y no se creen puestos de trabajo.

Otros temas que preocupan a los encuestados son la presencia en el entorno de Castillo de militantes o simpatizantes de Sendero Luminoso o el Movadef (28%), que fomente la desunión entre peruanos y la lucha de clases (22%). Solo un 5% manifestó que no le preocupa nada y un mismo porcentaje no precisó una respuesta.

¿Qué debe priorizar el presidente Castillo?

Un 51% de los entrevistados consideró que la prioridad del presidente debe ser transmitir confianza al país para que aumente la inversión privada y se creen más puestos de trabajo. Un 38% señaló consideró que lo prioritario es que Castillo aleje de su gobierno a quienes tienen vínculos con el terrorismo.

Además, un 37% señaló que el nombramiento de profesionales calificados y honestos en cargos públicos como un tema primera importancia para el gobieno, y un 35% opinó lo mismo de acelerar el plan de vacunación.

El factor Vladimir Cerrón

El rechazó a la participación de Vladimir Cerrón en el gobierno del presidente Castillo es contudente. Un 83% piensa que debe alejarse del gobierno por ser un sentenciado por corrupción. En el desglose por Lima y regiones, un 90% de los encuestados en la capital del país, se manifiesta a favor del alejamiento del líder de Perú Libre y en el consolidado del resto del país ese porcentaje llega a 80%.

Solo un 9% a nivell nacional (6% en Lima, 10% en regiones) considera que Cerrón es un apoyo importante para el presidente Castillo y debe continuar cerca de su gobierno.

Ante la consulta de cuáles pueden ser los motivos para que el presidente Pedro Castillo no haya alejado de manera definitiva a Cerrón, un 26% opinó que el mandatario no tiene fuerza y liderazgo para romper con fundador de Perú Libre.

El 26% considera que Castillo no quiere romper el vínculo con Cerrón para no perder el apoyo de la bancada de Perú Libre y un 21% piensa que no lo hace porque son aliados políticos y por lo tanto seguirán juntos.

Un 18% piensa que Cerrón tiene información comprometedora sobre el mandatario, y por eso el jefe de Estado no termina el vínculo con el exgobernador de Junín.





Ficha Técnica

Encuesta efectuada por Ipsos cara a cara en hogares por encargo de Lampadia a 1213 personas mayores de 18 años de todos los NSE en el ámbito nacional urbano-rural.

Margen de error: +/- 2.815%

Nivel de confianza: 95%

Fecha de trabajo de campo: 24 y 25 de spetiembre