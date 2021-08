Guido Bellido: Cambio de ministros dependerá de los diferentes sectores sociales de donde vienen

Guido Bellido manifestó que no se debe solo escuchar a los pedidos que plantee la oposición. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció la noche de este domingo sobre si atendería el pedido de diversos sectores de la ciudadanía y políticos para realizar cambios en el Gabinete Ministerial.

Según precisó, varios de los ministros son representantes de diferentes sectores sociales, los cuales evalúan constantemente el desempeño que estos tienen sus cargos. Añadió que dependería de ellos decidir si es que un ministro les representa o no, para cambiarlo.

“Los ministros que se tienen no todos son de Perú Libre y que el Perú sepa que vienen de los diferentes sectores sociales, que están evaluando y mañana podrían decir tal ministro no me representa e inmediatamente se le cambia. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que devolver las decisiones a la población”, dijo a Canal N.

Sobre pedidos para cambios en el Gabinete

Bellido respondió así al ser consultado sobre la declaración que realizó la exasesora legal de Fuerza Popular, Lourdes Flores Nano, quien indicó que las manifestaciones continuarían hasta que se cambien los ministros. Diversas bancadas también pusieron esta condición para entablar un diálogo con el Gabinete Ministerial.

En ese sentido, indicó que no solo se debe atender a los pedidos que plantee la oposición, sino que se debe tomar en cuenta lo que la población considere.

“Una cosa es lo que pida Lourdes Flores Nano y otra preguntar al último hermano campesino (…) si queremos analizar el escenario político en su integridad y escuchar a la población es un mecanismo importante escuchar a todos”, señaló.

El titular del Gabinete Ministerial también se refirió a la situación de algunos funcionarios con cuestionamientos y dijo que ya se están tomando las acciones concretas para que los ministros no nombren a personas que no cumplan con los perfiles.

