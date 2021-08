Guido Bellido: "El país requiere una nueva Constitución y más del 50% de la población ha apostado por ello"

Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, reiteró la propuesta de Perú Libre de impulsar la creación de una nueva Constitución, como una medida para "desmontar todo el aparato" que no permite "concretar las diferentes iniciativas que tiene la población".

"El país requiere una nueva constitución y más del 50% de la población ha apostado por ello. No le vas a dar la espalda", dijo en entrevista publicada en el último número de la revista Ideele.

Bellido señaló que no ha escuchado "lo de la modificación del artículo 206" de la Constitución, a través de un proyecto de ley que abra el camino hacia la convocatoria a una Asamblea Constituyente como planteó Pedro Castillo en su mensaje de 28 de julio. "El cambio no va por ahí", dijo el titular de la PCM.

El jefe del gabinete ministerial expresó sus dudas sobre los resultados de encuestas que indican que solo un sector minoritario de la ciudadanía está a favor de una nueva Constitución, como la última de Ipsos Perú en la que dicha iniciativa es respaldada por un 32%.

"¿Las encuestadoras que en la campaña han demostrado que no sirven para nada? En las elecciones las últimas encuestas solo nos daban 5%. Se han equivocado terriblemente, una barbaridad", dijo.

Guido Bellido manifestó que el referéndum es el mecanismo democrático previsto para aprobar la conformación de una Asamblea Constituyente. "Preguntar al pueblo no es un delito. Lo mejor es siempre preguntar a la gente, al final de cuentas el ente máximo constituyente es la población", sostuvo.

Constitución "neoliberal"

El premier afirmó que "la Constitución actual está bajo un estilo neoliberal" que entrega "todo al privado" y que "la pandemia nos ha demostrado que este modelo ha sido un fracaso".

"Si ves que algo anda mal es una obligación mejorar. ¿Para qué defiendes lo que está mal? Hay mucha gente que se está muriendo ahorita por temas de oxígeno, esto no es culpa nuestra sino de la política neoliberal. ¿Cuánto ha avanzado el país en políticas de avance real en su economía? ¿Qué fabricamos? ¿Para qué estudia un universitario? ¿Dónde tiene un universitario las posibilidades de desarrollarse en el país?", comentó.

Bellido insistió en que el modelo económico avalado por la Constitución vigente (1993) permite al sector privado acumular riqueza sin industrializar al país.

"Su interés es acumular y y prefieren entrar en servicios. De esa manera no se genera industria, que es lo que se necesita para el desarrollo del país", afirmó.

"Un ejemplo de por qué no puedes mantener una Constitución neoliberal en el país es cómo se ha tratado durante todos estos años a la agricultura. Los campesinos hacen lo que pueden y viven en las mismas condiciones que hace 500 años, No hay investigación, no hay un acompañamiento del Estado", agregó y dijo que la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología es clave para generar cambios.

"Nadie" estaría en contra de nueva Constitución

Respecto a la correlación de fuerzas políticas necesarias para sacar adelante una nueva Carta Magna, Guido Bellido dijo que no se puede ir "en contra de un buen número de peruanos" y que debe lograrse "una Constitución de consenso que garantice el desarrollo nacional".

No obstante, consideró que "nadie" estaría en contra de una nueva Constitución y negó que está iniciativa busque eternizar al gobierno de Pedro Castillo en el poder.

"No, de ninguna manera, hay que estar mal de la cabeza para pensar eso, es más, qué necesidad tendría. En estos tiempos creer algo así es totalmente equivocado".

