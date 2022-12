Guido Bellido: "Las personas que redactaron el mensaje de Pedro Castillo sabían que estaban fabricando la vacancia"

Guido Bellido señaló que Pedro Castillo fue inducido a leer el mensaje a la Nación | Fuente: Foto: Congreso

El congresista Guido Bellido consideró que el ahora expresidente Pedro Castillo fue víctima de una estrategia elaborada por personas que lo llevaron a incurrir en una falta constitucional para que pueda ser vacado del cargo. Según dijo, esto habría ocurrido luego de tomar conocimiento que en el Parlamento no existían los votos necesarios.

En entrevista con RPP, el excongresista oficialista reconoció que el pretender cerrar el Parlamento fuera de lo establecido en la Constitución, Pedro Castillo estaba incurriendo "en una falta tremenda". Por esta razón, dijo sospechar de un grupo de personas, entre las que involucró a Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros.

"No sabemos quiénes son las personas que han redactado, pero de algo que estoy seguro es que las personas que han redactado sabían que estaban prácticamente fabricando la vacancia del presidente Pedro Castillo. A propósito, han buscado hacer dar esa lectura porque se nota que Pedro Castillo lee prácticamente sacudiéndose", indicó.

"Hay elementos para poder solicitar que se haga un examen toxicológico para saber si se usó alguna sustancia para poder lograr esa lectura. (Estaba) no drogado necesariamente, pero pueden usar cualquier elemento para que sus capacidades no estén al 100 % porque es sorprendente que en su sano juicio actúe al margen de la norma", agregó.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson cuestionó el intento de justificación de Guido Bellido y consideró que le hace "poco favor" a Pedro Castillo porque pretende mostrarlo como un "incapacitado". En su opinión, al expresidente le pasó factura la posibilidad de que existan los votos para que sea vacado y la "avalancha" de denuncias en su contra.

"Me parece más creíble que el presidente cayó víctima de su propia conciencia y de sus propios temores, de su paranoia. Cuando decimos que no se tenían los votos (para la vacancia), son puras especulaciones. Solo se sabe cuando votas, antes es imposible. Frente a la duda razonable (…) no me sorprende que alguien tome una medida desesperada", agregó.

Asimismo, el legislador no agrupado cuestionó que no se haya hecho público un chat del momento en el que Pedro Castillo estaba dando su Mensaje a la Nación en lugar de esperar hasta las cuatro de la tarde para pronunciarse al respecto, tal como queda en evidencia en unas conversaciones dadas a conocer por RPP.

Guido Bellido insistió en que la persona que escribió el discurso que leyó Pedro Castillo "era parte del golpismo". En respuesta, Carlos Anderson dijo que, de ser cierta esta teoría, el exmandatario fue "bien vacado" porque no habría sido responsable para leer previamente el documento que le entregaron debido a su gravedad.

"Yo me mantengo firme en que las personas que han buscado que el presidente haga esta intentona de cerrar el Congreso, un poder el Estado, al margen de la Constitución y las leyes, es parte del plan vacador que han implementado (…) Eso de hacerle creer (que tenía apoyo) es parte de todo un plan que han orquestado y han buscado eso", dijo Guido Bellido.

Chats revelan conversaciones de los ministros

Una serie de conversaciones entre integrantes del Consejo de Ministros que lideró Betssy Chávez muestra los momentos previos y posteriores al anunció del ahora expresidente Pedro Castillo con el que disolvió el Congreso en un intento de romper con el orden democrático.

Uno de estos mensajes revelaría que Betssy Chávez conocía de la decisión que había tomado Pedro Castillo de dar un mensaje a la Nación para anunciar la disolución del Congreso. Como se sabe, posteriormente se dio a conocer que Pedro Castillo estuvo acompañado de la entonces presidenta del Consejo de Ministros y de Aníbal Torres.



En uno de estos primeros mensajes se lee a Betssy Chávez pidiendo a todos los ministros que se acerquen "inmediatamente" a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros una hora antes de que ocurra el mensaje de Pedro Castillo en el que intentó perpetrar un golpe de Estado.

Uno de las primeras respuestas fue de Kelly Portalatino, entonces ministra de Salud, quien respondió que se encontraba en Cusco y que estaría de regeso en la capital a las 2 de la tarde. Betssy Chávez, en su respuesta, comprende la situación; sin embargo, le recuerda que se trata de un "día histórico" y que necesitan estar "cohesionados".

Hasta ese momento de la conversación se podría interpretar que Betssy Chávez podría haber estado haciendo referencia a la moción de vacancia presidencial que el Congreso tenía previsto debatir desde las 3 de la tarde. No obstante, momentos después, la entonces jefa del Gabinete Ministerial pide serenidad a su equipo al recordar que el anuncio de Pedro Castillo no se había tratado en alguna sesión previa.

"La prensa está tratando de dejar entrever que se firmó un acta o se trató en alguna sesión, lo cual es absolutamente falso. Es más, secretaría general de la PCM indicó que el Consejo de Ministros era para mañana (jueves). Entonces les pido serenidad porque se actuó dentro de los marcos de la norma. Un abrazo fraterno", escribe.

Ya por la tarde, exatamente a las 4:58, el entonces ministro del Ambiente, Wilbert Rozas, expresa su preocupación por lo ocurrido: "Lo mínimo una explicación, qué pasó, dónde se determinó esa decisión", pregunta en el grupo de WhatsApp donde se encontraban los ministros de Estado.

Poco después el ministro Rosendo Serna (Educación) también expresa su preocupación ante la "complicada situación" y lamenta que "faltó confianza para discutir el tema y adoptar una decisión colegiada", mientras que Alejandro Salas (Trabajo) cuestiona que el anuncio se haya hecho "de manera inconsulta" y opina que "se debió seguir siempre el camino democrático".