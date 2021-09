El evento se realizó sin la presencia de la prensa. | Fuente: PCM

Este viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue "reconocido" por su "constante trabajo a favor de las mujeres peruanas". Las personas invitadas llegaron hasta los exteriores de la PCM en donde aguardaron para hacer su ingreso alrededor de las 9 de la mañana.

Con bastante hermetismo por parte de la PCM, RPP Noticias consultó si es que se podría ingresar a este evento. Sin embargo, la respuesta fue que al no figurar en la lista de medios autorizados, no podrían entrar.

Roger Chipana Yupanqui, uno de los invitados al evento, indicó que el evento se realizó luego de que el premier se reuniese la semana pasada con alcaldesas del país.

"Se realizará un reconomiento a Guido Bellido por la labor que realiza a favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables. Hace una semana, el premier tuvo una reunión con las alcaldesas de distintas regiones en donde hizo su compromiso de apoyarlas en su gestión", dijo.

A través de la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, se informó que el PCM se "reunió con parte del Foro de Mujeres del Mercosur, quienes mencionaron su compromiso para trabajar para todas y todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación".





Titular de la PCM, @GuidoPuka, se reunió con parte del Foro de Mujeres del Mercosur, quienes mencionaron su compromiso para trabajar para todas y todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación. pic.twitter.com/Nne83Gu7OZ — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 10, 2021

Denuncia de Patricia Chirinos

Como se recuerda, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció que Guido Bellido la agredió verbalmente, cuando le solicitó que le permitieran ocupar la oficina donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto.

"Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", indicó Patricia Chirinos.

Al respecto, durante la entrevista el jefe del Gabinete Ministerial rechazó haber utilizado esas expresiones y cuestionó que la legisladora haya esperado para presentar su denuncia, pues “si fuera tan cierto” la hubiera dado a conocer en ese instante y no la hubiera guardado para plantear su interpelación ante el pleno del Congreso.

El último viernes en una entrevista a Belmont en Best Cable, Bellido calificó como “muy peligrosa” la denuncia por agresión verbal que le hizo la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. En ese sentido, recomendó a las mujeres que antes de actuar de esa forma piensen que tienen padres, hijos o hermanos que podrían ser afectados.





