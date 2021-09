Congresista de APP reveló que Pedro Castillo se habría incomodado con la labor de Julio Velarde | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

En medio de la incertidumbre por la permanencia del economista Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), la congresista Heidy Juárez, de Alianza para el Progreso (APP), comentó que en la reunión que sostuvo su bancada, hace unos días, con el presidente Pedro Castillo, el mandatario expresó su incomodidad con Velarde por el tipo del cambio del dólar.

"El presidente detalló la reunión que tuvo con Julio Velarde y que en esa reunión el señor Julio Velarde se había comprometido a bajar o estabilizar el (precio del) dólar a 3.5 y no lo había hecho, entonces, como que noté al presidente incómodo porque lo que había dicho el señor Velarde no se ajustaba a lo que le había prometido", comentó la legisladora.

"(…) Como que no había una compenetración con el Gobierno y que, lamentablemente, no permitía que se avanzara, pero no mencionó bajo ningún punto que se iba a cambiar, simplemente hizo esa acotación. Me di cuenta de que mostraba cierto grado de incomodidad", continuó la parlamentaria de Alianza para el Progreso.

A este testimonio se suma la versión del congresista Edwin Ramírez, de Acción Popular, quien reiteró que el presidente Pedro Castillo se refirió a la posible remoción de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva en una conversación en Palacio, pese a que esta versión ha sido desmentida por sus propios colegas de bancada.

"No voy a referirme a términos específicos, porque nada de lo conversado con el presidente lamentablemente fue específico. Pero sí, claramente, dijo que había que cambiar muchos funcionarios en el Ejecutivo y uno de ellos era el BCR, el director del BCR. Yo no tengo por qué mentir”, dijo en Ampliación de Noticias.

"Lo que ha sido claro es la referencia a Julio Velarde. Me ratifico porque en la conversación que hemos tenido ha sido bien claro al tratar el tema de los directores. Yo no sé si me desmienten o no. Estoy indicando lo que se ha conversado con el presidente y no tengo por qué callar ni engañar ni mentir", agregó.

Al respecto, el legislador por Arequipa dijo que quien debería desmentir estas afirmaciones es el propio presidente Pedro Castillo. "Si hay algunos colegas que indican que no han escuchado eso, entonces que salga el presidente y empiece a dar la cara al pueblo. Si es necesario que me desmienta, que lo haga", sentenció.

Ministro de Economía asegura que Julio Velarde se quedará al frente del BCR

Sobre este tema, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, ha reiterado que el economista Julio Velarde se mantendrá al frente del Banco Central de Reserva (BCR).

"El presidente de la República ha sido muy explicito en señalar su propuesta de que se quede (Julio Velarde), también lo hemos dicho personalmente, me parece que está bastante claro", dijo durante una conferencia de prensa del MEF.

Cabe mencionar que Velarde ya se ha reunido tanto como Francke como con el presidente Pedro Castillo para evaluar su continuidad y las medidas que tomaría en su nuevo periodo en el BCR.

Pese a que el anuncio no está oficializado porque aún no se tiene definidos los miembros del directorio del BCR, el ministro señaló que iniciarán un proceso de concertación entre las propuesta del Poder Ejecutivo, con las propuestas que pueda manejar el Congreso. Esto se daría entre septiembre y octubre.

El ministro recordó que el directorio del BCR está conformado por siete miembros, tres debe nombrar el Congreso y tres debe nombrar el Poder Ejecutivo más el presidente que será ratificado.



Francke precisó que lo más importante para el Ejecutivo es tener un directorio que puedan tener una buena función de estabilidad monetaria ante el actual problema de inflación.

