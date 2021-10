Guido Bellido en su última conferencia de prensa de PCM. | Fuente: Victor Gonzales/PCM | Fotógrafo: Victor Gonzales

El expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido contó que no le pidió argumentos al presidente Pedro Castillo cuando este le solicitó su renuncia. “No soy de los que hacen pataleta”, afirma. En conversación con RPP Noticias, niega haber sido provocador y que cuando juró como premier ya todo el gabinete estaba armado.

“No podría ser provocador, porque el vocero natural del presidente de la República es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, yo no sería provocador, provocador serían otros. [¿Quiere decir que todo lo que usted ha señalado públicamente ha sido respaldado por el presidente Castillo?] Coordinado con él y siempre manteniéndome en la línea que corresponde”, dijo.

Descoordinación

Guido Bellido respondió por las descoordinaciones evidentes al interior de su gabinete. Dijo que se había trabajado en un inicio con Roger Nájar para que él sea el premier. Sin embargo, ello no se llegó a concretar por los cuestionamientos.



“Desbarataron lo que se había trabajado, y a mí me proponen para que pueda asumir. Soy de los que no ‘arrugan’, yo enfrento”, dijo y añadió. “Es complicado, yo no propuse ni un ministro, ya estaba armado todo el gabinete”.



“Por eso, es que existe entre premier y algunos ministros ciertas posturas que puedan marcarse por otras vías”, dijo Guido Bellido.



