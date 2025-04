Gustavo Adrianzén cuestiona iniciativa para censurarlo y recuerda ausencias de congresistas durante su interpelación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó la iniciativa del congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, a quien acusó de estar promoviendo la recolección de firmas para presentar una moción de censura en su contra.

Adrianzén, además, cuestionó que varios de los congresistas que respaldaron su interpelación no asistieran a la sesión del pasado 9 de abril, donde respondió un total de 43 interrogantes.

“No deja de llamarme la atención que luego de la interpelación y durante esta, donde hubo una ausencia notable y mayoritaria de los firmantes de la interpelación en el pleno, hoy se promueva una interpelación por el presidente de la Comisión de Fiscalización de una manera también, por lo menos, sorprendente”, indicó en conferencia de prensa el titular de la PCM.

Asimismo, señaló que el integrante de la bancada de Podemos Perú no tuvo la “deferencia” de participar y “mucho menos intervenir” en la sesión de interpelación.

“Vamos a esperar, he sido informado que necesitan 33 firmar para aceptarla y 66 para admitirla, esto no puede perturbar la cantidad de tarea que tenemos desde la presidencia del Consejo de Ministros y la coordinación que me asiste con cada uno de los sectores ministeriales”, afirmó.

“Veo con preocupación esta situación”

El titular del Gabinete Ministerial cuestionó también que el Congreso de la República presentara “cinco interpelaciones en cabeza de cuatro ministros”.

No obstante, dio cuenta que este miércoles las mociones de los ministros de Educación y de Transportes y Comunicaciones no fueron admitidas.

“Queda la [moción] de interpelación en contra del señor ministro de Salud y en contra de la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social que tiene dos interpelaciones”, apuntó.

“Yo veo con profunda preocupación esta situación a la que agrego esta iniciativa de censura en mi contra”, aseveró.