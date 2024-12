Gustavo Adrianzén sobre la pena de muerte: “No hay ningún proyecto de ley que el Ejecutivo haya emitido en ese sentido”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Gustavo Adrianzén sobre apertura al debate de la pena de muerte: “No hay ningún proyecto de ley que el Poder Ejecutivo haya emitido en ese sentido”

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre el debate en torno a implementar la pena de muerte, que planteó la presidenta Dina Boluarte el pasado 10 diciembre durante una actividad oficial en Surquillo.

En ese sentido, Adrianzén aclaró que este no ha sido un tema que se haya abordado durante el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que se llevó a cabo este viernes. Sin embargo, señaló sentirse satisfecho de que el tema genere debate.

“No es un tema que se haya tratado el día de hoy. Esta reunión es del Consejo para Reforma de la Administración de Justicia se hacen de acuerdo con una agenda, pero aprovecho para recordar que lo que ha hecho la señora presidenta es una invitación para que se inicie el debate, por eso me alegra que ya hay quienes se están reuniendo entorno a esa idea. Me parece que lo más saludable en un país democrático es que nos reunamos, conversemos, dialoguemos y expongamos nuestras ideas”, expresó el jefe del Gabinete.

Adrianzén negó que haya actualmente un proyecto de ley de parte del Ejecutivo relacionado a aplicar la pena de muerte para violadores.

“No hay ningún proyecto de ley que el Poder Ejecutivo haya emitido en ese sentido y lo que vamos a hacer es participar del debate, escuchar a todos los actores políticos en ese tema, pero sobre todo recordar permanentemente que ante crimines atroces como son la violación y causa de muerte en menores de edad, no podemos permanecer impasibles. A nuestros niñas y niños nadie los toca. Nosotros frente a esos sociópatas tenemos que tomar medidas rapidísimas, no podemos permitir que anden sueltos. Su condición los hace peligrosos ante la sociedad y tenemos que trabajar en ello”, acotó el titular del Consejo de Ministros.

Gustavo Adrianzén señaló que desde el Ejecutivo no han planteado una propuesta de ley que haga efectiva la pena de muerte en violadores de menores de edad. | Fuente: Andina

Adrianzén se pronuncia sobre el caso el ‘cofre’

Al ser consultado sobre el caso el ‘cofre’ y la presunta visita de la presidenta Dina Boluarte al condominio Mikonos, donde un mes antes la Policía hizo una operación para capturar al prófugo Vladimir Cerrón; Gustavo Adrianzén recalcó lo dicho por la mandataria en su mensaje a la Nación de este jueves.

Como se recuerda, la jefa de Estado le pidió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que la cite a declarar. Además, negó que haya estado en febrero en el condominio Mikonos.

“Ayer la señora presidenta de la República se ha dirigido a la Nación y ha exhortado a la fiscal de la Nación para que sea citada y personalmente pueda explicar con amplitud cada una de las razones respecto a las inquietudes que existe. Ella ha asegurado que va a acudir a la citación que se le formule y llevará toda la documentación”, agregó.

Adrianzén descarta que la mandataria pida asilo político al término de su mandato

Por último, el jefe del Gabinete de Ministerial negó que Dina Boluarte pida asilo político al terminar su mandato en el 2026.

“Por mandato legal, tiene que permanecer en el país un periodo mínimo de seis meses, va a cumplir con la ley. La señora presidenta viene haciendo frente a cada una de las citaciones que se le han formulado en la sede judicial y fiscal. Al respecto, no hay ninguna duda y no tiene por qué construirse alguna leyenda respecto a algunos presuntos o voluntad existente de un asilo. No hay razón alguna para que la presidenta de la República tenga que recurrir a eso”, concluyó.