Harvey Colchado responde a Santiváñez: "Esto es parte de un presunto plan para derribarme"

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, negó que legalmente puedan retirarle el grado policial que obtuvo en el 2016 pues recalcó que él obtuvo esa distinción por su labor en el operativo Chavín de Huántar de 1997 en su trabajo de inteligencia. En ese sentido, criticó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al señalar que no responde a civiles, en referencia a su persona.

El coronel en retiro, en entrevista exclusiva para el programa 'Prueba de Fuego' de RPP, reiteró sus críticas al Ministerio del Interior por pretender "con leguleyadas" la revisión de un ascenso que obtuvo. Además, cuestionó al titular de dicho sector por supuestamente hacer un abuso de poder.

"No pueden revisar mi resolución judicial porque ya venció el plazo, lo que están haciendo es un abuso de poder y me están investigando el procurador del Ministerio del Interior y la Oficina de Asuntos Internos. La situación que percibo es porque nosotros hemos investigado esta presunta organización criminal 'Los Waykis en la Sombra'. Esa investigación fue desarrollada en mi gestión", afirmó en el programa 'Prueba de Fuego'.



Para Colchado, el actual ministro Santiváñez lo ataca como parte de un "presunto plan" por investigar casos de corrupción en el más alto nivel del Ejecutivo.

"Esto es parte de un presunto plan para derribarme. Me investigaron, me separaron, me pasaron al retiro, ahora me quieren quitar el grado y quieren pisotearme", añadió.

