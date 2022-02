Hernán Condori dice que no recetó ni vendió 'agua arracimada': "Solo entré a Google e investigué"

Hernán Condori, ministro de Salud. | Fuente: Minsa

El ministro de Salud, Hernán Condori, negó ante la Comisión de Salud del Congreso haber recetado a pacientes 'agua arracimada', un producto sin validación científica que promocionaba en redes sociales antes de ser parte del Ejecutivo.

En su primera presentación en el Congreso, Condori aseguró que tampoco ha vendido ese producto y que el video en el que aparece recomendando su consumo "ha sido un tema muy familiar" que se ha filtrado y "ha salido al aire".

"Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente, simplemente como una cuestión... me lo presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué", dijo.

Condori sostuvo que hay un trabajo de investigación de un doctor Berenson "que tiene 47 puntos de bibliografía" sobre "un tipo de agua molecular que, de acuerdo a literatura científica, permite ingresar a las mebranas celulares". El ministro prometió hacer llegar el escrito a los congresistas de la comisión.

Proceso en el Colegio Médico

El ministro de Salud aseguró que no le ha llegado ninguna citación del Colegio Médico del Perú respecto a la denuncia sobre ejercicio ilegal de la profesión por, supuestamente, haber actuado como gíneco obstetra sin tener la especialidad.

"Mi persona, soy un médico general. Nunca he dicho que soy un ginecólogo. Mi señora es obstetra. En el consultorio (dice) medico guión obstétrico. Yo soy médico y mi esposa es obstetra. Yo en ningún momento mi sello dice ginecólogo", afirmó.

La denuncia contra Condori presentada ante el Colegio Médico muestra como evidencia un video donde aparece el actual ministro de Salud afirmando que puede diagnósticar el cancer de cuello uterino en un minuto a través de una de colposcopia, un procedimiento médico que, según varios especialistas consultados por RPP Noticias, no es suficiente para llegar a esa conclusión.

