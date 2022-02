Hernán Condori, ministro de Salud: "No voy a renunciar"

Ministro de Salud negó que vaya a renunciar al cargo.

"No voy a renunciar", fueron las breves declaraciones que ofreció el ministro de Salud, Hernán Condori, a su llegada al Hospital General de Chancay, donde ocurrió un fuerte incendio que dejó grandes pérdidas materiales, principalmente el área de Archivos.

El incendio necesitó de la atención de más de 7 unidades de Bomberos de Lima y el norte chico, así como más de 50 bomberos, quienes trabajaron para evitar que se había expandido y que generaba el temor de que pudiera llegar al área COVID.

El ministro de Salud monitoreó los daños causados por este incendio, que según primeras informaciones, se habría provocado por un corto circuito en el segundo nivel donde funciona el área de Archivo de este hospital. A su llegada, reiteró que no va a renunciar, pese a los cuestionamientos.

Tras sus breves declaraciones, el ministro abandonó el recinto hospitalario e indicó que las autoridades locales realizarán la demolición de los ambientes dañados por el incendio, que afectó las áreas de cardiología y otras.

Presidente Castillo respalda al ministro

Recientemente, el presidente de la República, Pedro Castillo, expresó su respaldo al ministro de Salud, Hernán Condori, tras los cuestionamientos que recibió desde su juramentación en el cargo.

Desde su nombramiento como titular del Minsa, Hernán Condori ha recibido cuestionamientos en torno a su gestión como médico, una investigación por presunta corrupción de la Fiscalía de Junín, su promoción de productos farmacéuticos sin ningún respaldo científico y un supuesto método de detección del cáncer en un minuto mediante un colposcopio.

Por su parte, Hernán Condori negó ante la Comisión de Salud del Congreso haber recetado a pacientes 'agua arracimada', un producto sin validación científica que promocionaba en redes sociales antes de ser parte del Ejecutivo.

En su primera presentación en el Congreso, Condori aseguró que tampoco ha vendido ese producto y que el video en el que aparece recomendando su consumo "ha sido un tema muy familiar" que se ha filtrado y "ha salido al aire".

"Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente, simplemente como una cuestión... me lo presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué", dijo.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.