Hernando Cevallos: Antonio Quispe "no es más vocero del Ministerio de Salud"

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este sábado que el epidemiólogo Antonio Quispe ya no es vocero del Ministerio de Salud (Minsa), luego de que declarara sobre un supuesto favorecimiento a la región Tacna con vacunas contra la COVID-19 durante en el gobierno de Francisco Sagasti.

"Hemos conversado con él y en primer lugar quiero señalar que, el Ministerio de Salud, de ninguna manera avala las opiniones del señor Antonio Quispe, sobre todo en lo que se refiere a favoritismos con algunas regiones", dijo a la prensa el titular del Minsa.

"El señor Quispe ha salido a desmentirlo, el señor Quispe no es más vocero del Ministerio de Salud, son opiniones que ha dado a título personal", agregó.



En declaraciones a Latina, Antonio Quispe había asegurado que hubo “inequidad de acceso a las vacunas” contra la COVID-19 y que esto estaba demostrado en los documentos de transferencia disponibles en Contraloría. Dijo también que se impuso un criterio político a uno epidemiológico para entregar las dosis.



Sin embargo, el último jueves, en entrevista con Nada está dicho de RPP Noticias, el epidemiólogo se retractó de esas afirmaciones y señaló que no se puede permitir que la vacunación entre a terreno político y que las declaraciones que dio a Latina caen en ese campo. "

"Permítanme retractarme en ese sentido con toda la fuerza que corresponde, por cuanto como vocero no puedo cometer ese tipo de declaraciones sin tener todo el respaldo, porque represento la voz del Ministerio de Salud y lo que corresponde en este caso es retractarme”, indicó.

Cevallos: Vacunas no se consiguen en 2 o 3 semanas

De otro lado, el ministro de Salud rechazó nuevamente que la demora en la llegada de vacunas contra la COVID-19 tenga que ver con una mala gestión en Cancillería, cartera que estuvo a cargo del renunciante Héctor Bejar hasta esta última semana.

"Las vacunas no se consiguen en dos o tres semanas, decir que no tenemos dos o tres millones de vacunas por responsabilidad de la Cancillería, no es correcto", afirmó.

Cevallos sostuvo que los procesos del cierre de contratos para la adquisición de vacunas "en medio de una enorme demanda internacional" demora varios meses.

No obstante, aseguró que el actual gobierno ya ha hecho gestiones para comprar 35 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para el año 2022, aunque indicó que aún no hay contratos cerrados.

