Hernando Cevallos: “Estos rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, se mostró en contra de la decisión de la bancada Renovación Popular, que en un comunicado anunció que promoverá una nueva moción de vacancia contra presidente Pedro Castillo.

“Yo no comparto la idea de la vacancia. Me parece que el pueblo ha elegido y se debe respetar la decisión popular y si no, pues, se tienen que mostrar pruebas concretas”, manifestó en conferencia de prensa.

“No podemos anteponer intereses políticos sectoriales a los intereses del país, de tener estabilidad, de dejar que el Gobierno trabaje. (...) Para mí, estos rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere en estos momentos”, añadió.

Al respecto, consideró que las críticas deben apuntar “a los que necesitamos en el país, que es resolver la crisis, profundizar el crecimiento económico, trabajar en los sectores salud y educación de manera más intensiva”.

Sobre el nuevo Gabinete

Al ser consultado sobre el nuevo Gabinete presidido por Héctor Valer, el ministro de Salud se limitó a decir que los cambios obedecen a “decisiones que obviamente tiene el presidente”.

“El presidente había anunciado que estaba en permanente evaluación el Gabinete y que seguramente iba a haber algunos cambios. Lo dijo alrededor de mes y medio, y se ve que él ha tomado la decisión y es una decisión que le compete al presidente”, comentó.

Sobre la presencia del Gabinete en el Congreso, para buscar el voto de confianza, Cevallos consideró que Héctor Valer y su equipo “tienen que plantear la línea de trabajo que debe basarse en un programa que incluya los cambios que necesita el país, y que son muchos”.



