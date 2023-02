Según indicó el secretario general de Transparencia, la conflictividad aumentará en tanto no haya una salida política a la crisis | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar

El día de ayer, sábado, la movilización convocada por diversos gremios y federaciones sociales en Lima culminó en nuevos enfrentamientos con la Policía y varios heridos civiles ingresados en centros de salud como el Hospital de Emergencias Grau.

Pese a ello, varias organizaciones sociales ya han convocado a nuevas jornadas de protestas, como la CGTP que ha anunciado una huelga nacional para el próximo 9 de febrero. Por su parte, el Congreso, a solo 5 días de culminar la legislatura, continúa sin llegar a un consenso respecto al adelanto de elecciones generales.

Con este panorama, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, en diálogo con RPP Noticias, señaló que existe una alta probabilidad de que el conflicto social y político continúe en aumento en los próximos días.

"El nivel de conflictividad podría aumentar. Eso es siempre posible en tanto no se resuelvan los problemas por los que el conflicto se ha mostrado. La situación surge por un conjunto de situaciones y si no se resuelven habrá condiciones para que siga creciendo", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Según Lanegra, este aumento de conflictividad deriva de que cada vez más organizaciones sociales, que inicialmente no participaron en las protestas, se suman a la movilización porque "sintonizan" con las demandas que se van generando en el camino.

"Tenemos la idea equivocada de que los conflictos son estáticos, que surgen bajo determinadas banderas, lemas. Pero eso va cambiando porque se agregan nuevas situaciones y nuevos elementos que terminan sintonizando con otros actores que no estaban en la protesta, pero se suman porque la dinámica negativa de mal manejo alienta el crecimiento del conflicto", explicó.

Según dijo el también politólogo, la responsabilidad en el aumento del nivel del conflicto recae en los principales actores políticos, Ejecutivo y Legislativo, que no llegan a dar una solución viable a la crisis.

"Creo que esa es la situación ahora, con una probabilidad de que las conductas del Congreso y el Ejecutivo terminen agregando más elementos para que otras personas, de otras banderas, se sumen al malestar", consideró.

"Hay una mayoría en el Congreso que no quiere adelanto de elecciones"

Respecto a la falta de consenso en el Parlamento para definir el adelanto de elecciones generales, Iván Lanegra consideró que hay una mayoría en el Congreso "que no quiere adelanto de elecciones".

"Me parece claro que hay una mayoría en el Congreso que no quiere el adelanto de elecciones y se ha notado en las votaciones. Ha habido distintas fórmulas, prácticamente, todas las opciones posibles han sido votadas. Sin embargo, llegado el momento, las votaciones a favor siempre son muy parecidas. Hay un grupo de congresistas dispuestos a votar a favor, inclusive con opciones con las que no estén totalmente convencidos. Pero hay otros actores que, no importa qué fórmula plantees, igual su voto es negativo", consideró.

En esa línea, señaló que no se trata de la "falta de fórmulas legales" sobre el adelanto de dichos comicios, sino de una ausencia de "voluntad política".

"Este no es un problema de falta de opciones legales, siempre hay posibilidades legales y opciones (...) El problema es de voluntad política, los actores parecen no tener intención de recortar su mandato. Cuando eso pasa, no importa la fórmula que pongan sobre la mesa, igual se va a rechazar", sostuvo.

Asimismo, señaló que el conflicto social continuará vigente en tanto no se están planteando salidas políticas ante una crisis "que requiere respuestas políticas".

"No importa que los actores políticos se nieguen a actuar frente al conflicto porque va a seguir. Y es un conflicto que, por sus características, no está organizado de una manera muy estructurada. Más bien son como un conjunto de olas que se van formando y, al momento de reventar, van haciéndose visibles. Y ese es un proceso muy complicado de manejar a través de los mecanismos que tiene el Estado", sostuvo.

Por otro lado, consideró como una salida constitucional la renuncia de la presidenta Dina Boluarte aunque, según dijo, esa posibilidad podría generar "nuevas incertidumbres".

"La otra vía que establece la Constitución para el adelanto de elecciones es la salida de la presidenta de la república. Pero esa opción genera un conjunto de nuevas incertidumbres que también traen problemas", indicó.

"Esperemos que, en los días que restan, se tome en cuenta toda esta complejidad y se actúe pronto, porque la situación puede empeorar", agregó.