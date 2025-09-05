Jefe de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirección de Inteligencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, negó que delincuentes cibernéticos hayan hackeado la base de datos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, pese a que la misma institución, horas antes, lo confirmara.



En conferencia de prensa, el jefe de la PNP señaló que los planes operativos ni el parte policial están “informatizados”. “Entonces, ¿cómo puede alguien hackear algo que no existe?”, se preguntó.