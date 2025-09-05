Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Jefe de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirección de Inteligencia

Víctor Zanabria, durante una actividad pública.
Víctor Zanabria, durante una actividad pública. | Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, dijo que los planes operativos de la PNP no están digitalizados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, negó que delincuentes cibernéticos hayan hackeado la base de datos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, pese a que la misma institución, horas antes, lo confirmara.

En conferencia de prensa, el jefe de la PNP señaló que los planes operativos ni el parte policial están “informatizados”. “Entonces, ¿cómo puede alguien hackear algo que no existe?”, se preguntó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú PNP Hackeo Filtración Víctor Zanabria

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA