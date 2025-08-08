Conar dio a conocer el hackeo de sus redes sociales tras publicación en la que se menciona a Agustín Lozano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer este jueves a través de un comunicado que su cuenta oficial de Instagram fue "vulnerada por terceros ajenos a la institución con fines maliciosos", tras la aparición de un video en el que se menciona a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. "La CONAR rechaza de manera categórica los contenidos publicados sin autorización, durante el tiempo en que la cuenta estuvo comprometida, ya que no representan el pensamiento, ni los valores de la institución", informó la entidad encargada del sistema arbitral en el fútbol peruano. "Se han iniciado las acciones correspondientes y colaboraremos con las autoridades para identificar y sancionar a los responsables de este acto delictivo", destacó la Conar en su pronunciamiento.

Hackeo a la Conar

En la noche de este jueves, un video fue publicado en la cuenta de Instagram de la Conar, donde aparecen tres personas con los rostros sin poder ser identificados y vistiendo los uniformes de los árbitros.

"Desde el 2018, los árbitros de fútbol hemos sido secuestrados por el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol", se menciona en una parte del video.

"Este señor, Agustín Lozano, maneja su antojo a la Asociación Nacional de Árbitros de Perú solo con la única intención de obtener el voto de los árbitros para las próximas elecciones, cuando realmente las asociaciones están para velar por todos los derechos de los árbitros y no solo de los directivos de turno como pasa actualmente desde hace algunos años", apunta otro fragmento del material audiovisual.

También indican que "los árbitros de Primera y FIFA tienen deudas por cobrar que llegan hasta los 15 mil soles cada uno".

Frente a este escenario, la Conar se disculpó por lo generado con la publicación del señalado video.

"Lamentamos profundamente cualquier afectación que esta situación haya podido generar. La CONAR reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto y la integridad del arbitraje nacional", concluyen.