Siete partidos políticos perdieron su inscripción | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que actualmente es más sencillo lograr la reinscripción de un partido político, en comparación con el proceso anterior, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones cancelara la inscripción de 15 organizaciones políticas.

"Antes los partidos para inscribirse tenían que recolectar firmas de adherentes, el mínimo era poco más de 400 mil, pero como en el proceso se iban depurando las firmas que no coincidían o que estaban mal los datos, por lo menos tenías que presentar el doble, unas 800 mil firmas, y esa era la mayor dificultad que tenían los partidos", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista señaló que ahora se ha reemplazado el requisito de las firmas adherentes por un requisito de afiliación, lo cual garantiza que esta persona forma parte del partido político. Se trata de 25 mil afiliados que necesita un nuevo partido para inscribirse, además de tener comités en al menor 95 provincias.



"La norma ha cumplido su fin porque está depurando a aquellos partidos que no tenían mayor representación; es decir, las urnas han demostrado que los electores no los respaldan y, por lo tanto, no tenían razón de que sigan participando de la vida política", señaló.

Los partidos con inscripción vigente

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reabrió el pasado 6 de setiembre el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), en el cual aparecen los partidos políticos que cuentan con inscripción vigente.

Según precisaron, el registro fue reabierto tras el proceso de elecciones generales de este año y se puede revisar mediante este enlace.

Allí actualmente aparecen inscritas nueve agrupaciones políticas.

Se trata de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País-Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular.

Inscripción cancelada

Además, aparecen con la inscripción cancelada un total de 50 agrupaciones políticas, entre las cuales se encuentran:

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; Frente Independiente Moralizador; Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap); Movimiento Nueva Izquierda, Partido Morado.

También aparecen el Partido Aprista Peruano, Partido Nacionalista Peruano, Partido Político Contigo, Partido Popular Cristiano, Partido Renacimiento Andino, Partido Socialista, Perú Nación, Perú Patria Segura, Perú Posible, Unión por el Perú y Victoria Nacional, entre otros.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: