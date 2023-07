Jorge del Castillo sobre designación de Rosa Gutiérrez en EsSalud: “Es una provocación, una insensatez”

Gobierno "(Rosa Gutiérrez) es una persona que estaba al borde de ser censurada por el Congreso. Nombrarla presidente de EsSalud es casi una provocación. Me parece una insensatez", señaló Jorge del Castillo.

El excongresista aprista Jorge del Castillo afirmó que no percibe en el Gobierno de Dina Boluarte "ideas claras" y que la falta de visión de Estado los encamina a tomar decisiones que generan controversia, como la reciente designación de Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de EsSalud.

"(Rosa Gutiérrez) es una persona que estaba al borde de ser censurada (como ministra de Salud) por el Congreso. Nombrarla a las pocas semanas presidente de una institución que probablemente es más importante que el mismo Ministerio y maneja mucha más plata, es casi una provocación. Me parece una insensatez", señaló en una edición especial de Enfoque de los Sábados.

"Quién le puede haber dicho al ministro de Trabajo y a la presidenta un nombramiento de ese tipo", cuestionó el también expresidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, indicó que, si "las circunstancias hacen que el Gobierno se quede hasta el 2026", las perspectivas para este régimen "es tener las ideas claras y eso es lo que yo no veo".

"Yo no veo una visión ni de mediano plazo, siquiera. Yo no sé si por falta de preparación o porque los come el día a día. Es fundamental que haya un grupo de pensamiento que ayude a la presidenta o a quien esté en el Gobierno, para que tenga una visión mucho más amplia", indicó.

"El Perú necesita tener una visión de Estado, de desarrollo y eso es lo que hoy día carecemos. Entonces, nos hemos quedado en el tema de lo doméstico, del día a día y con malas decisiones, inclusive", concluyó.