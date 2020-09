Jorge Montoya juró al cargo de ministro del Interior el pasado 15 de julio para reemplazar al teniente general de la PNP, Gastón Rodríguez. | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Jorge Montoya, renunció al cargo la noche de este miércoles y su reemplazo juraría mañana en Palacio de Gobierno, según fuentes de RPP Noticias.



En entrevista con el programa La noticia 360, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), general (r) Eduardo Pérez Rocha, indicó que la dimisión del citado ministro debió haberse presentado inmediatamente después de reconocer que le mintieron con respecto a la operación en el local Thomas Restobar, de Los Olivos.

En aquella intervención policial, ocurrida el pasado 22 de agosto, murieron 13 personas cuando intentaban retirarse de la discoteca.



"Ya conforme estábamos viendo nosotros que estaban promoviendo en el Congreso una interpelación y posible censura por lo que aconteció, él presentó su renuncia", sostuvo.



De acuerdo a Pérez Rocha, el reemplazo del Jorge Montoya sería el Gral. PNP (r), César Gentille, quien ocupó la jefatura de la VII Región de Lima y fue Director de Seguridad Ciudadana.



"Me parece que (Jorge Montoya) ha demorado en tomar esa decisión. (...) Pienso que no se tomó una decisión en forma oportuna y la renuncia era algo que todos reclamaban porque al reconocer que estando a la cabeza del Ministerio del Interior, tan conflictivo, y que al reconocer le habían mentido para dar declaraciones políticas con responsabilidad política, lo lógico era que ya no podía estar a cargo del sector", dijo.



Como se recuerda, el teniente general (r) de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Montoya , juró el pasado 15 de julio al cargo de ministro del Interior para reemplazar al teniente general de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez.