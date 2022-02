Jorge Muñoz, alcalde de Lima | Fuente: Foto: MML / Video: RPP Noticias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que, si fuera congresista, no le daría el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Aníbal Torres porque -a su criterio- no se cumplieron las premisas de conformar un Gabinete de ancha base en el que se convocara a los mejores profesionales, tal como había señalado el presidente Pedro Castillo.

"Yo no le daría el voto de confianza porque hay una serie de ministros que están cuestionados y vemos que hay falta de capacidad, aparte del cuestionamiento, en esos ministros. No voy a entrar a hacer un análisis de quiénes son los cuestionados, pero lo que tenemos que hacer es buscar construir gabinetes, tomar decisiones, para el beneficio de los ciudadanos", señaló.

Con respecto a la aparente tregua entre el Congreso y el Ejecutivo, Muñoz dijo que todas las autoridades deben buscar la unidad y trabajar en conjunto a favor de todos los peruanos. Como se recuerda, tanto la presidenta del Parlamento como el presidente del Consejo de Ministros han expresado la intención de buscar consensos.

En otro momento, el alcalde de Lima se pronunció sobre los trabajos y presuntas afectaciones en el conjunto monumental de San Francisco de Asís. Luego de calificar este lugar como un espacio público, Muñoz dijo que continuarán las obras.

"La Plazuela San Francisco es un espacio público, no es un espacio privado. Segunda premisa: no se han dañado elementos patrimoniales. En consecuencia, no se ha dañado lo que algunos dicen que se ha dañado que son las catacumbas", precisó.

"Más bien, habría que mirar antes de cualquier intervención de la Municipalidad en el entorno de la Plazuela San Francisco cuál era el estado de esas catacumbas. Yo tengo información de que no ha habido mucho cuidado por parte de la orden, pero ese es otro tema", agregó.

Pedro Castillo pide adelantar fecha

El presidente Pedro Castillo destacó que, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República, hayan anunciado la necesidad de un consenso previo a la presentación del Gabinete Ministerial; sin embargo, consideró necesario adelantar la fecha en la que se solicitará el voto de confianza para que los ministros puedan continuar con los planes de su sector.

"En aras de trabajar volteando esta página, de dimes y diretes, hubiera la posibilidad de invocar al Congreso que hiciera un esfuerzo de que lo reciba a nuestro Gabinete el 28 de febrero porque alargar hasta el 8 de marzo también a nosotros nos limita ciertas cosas porque hay ya un plan de trabajo", indicó.

Durante una visita a un colegio de Lambayeque, el jefe de Estado señaló que conversó sobre esta situación con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ya que existen temas urgentes, como el pronto retorno a las clases presidenciales y otros temas que los diferentes ministerios deben coordinar con las regiones a nivel nacional.

