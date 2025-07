José Antonio García Belaunde y su legado histórico en la diplomacia y la política exterior del Perú

Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, destacó en Enfoque de los Sábados el legado histórico y vigente del excanciller José Antonio García Belaunde.

El reciente fallecimiento de José Antonio García Belaunde en Madrid ha generado impacto a nivel nacional e internacional. Con una carrera diplomática que abarcó más de medio siglo, García Belaúnde dejó un legado indeleble en la política exterior del país, siendo recordado por su dedicación y visión estratégica tanto por representantes políticos como internacionales.

Gonzalo Gutiérrez, embajador en situación de retiro y actual secretario general de la Comunidad Andina, estuvo en RPP recordando su época como vicecanciller de García Belaunde, quien se graduó como diplomático profesional en la Academia Diplomática del Perú, en 1969, durante una época de cambio y expansión en la política exterior peruana.

En esos años -recordó Gutiérrez- bajo un gobierno militar, el Perú buscaba redefinir su postura internacional. Figuras como Javier Pérez de Cuéllar y Carlos García Bedoya jugaron roles cruciales en el desarrollo de una política exterior más activa e inclusiva, lo cual influyó significativamente en los primeros años de la carrera de García Belaunde.

"Con el gobierno militar de la Fuerza Armada, a partir del año 68, pues se busca innovar en diferentes aspectos de la vida política del país, y uno de ellos es, por cierto, la política exterior. Y por ahí me recordaban que cuando llega el primer canciller, Edgardo Mercado Jarrín, pregunta: 'Bueno, a ver, ¿y cuáles son los planeamientos hacia adelante de la política exterior?' Y un poco se miraron unos a otros, y el secretario general, que era, en ese momento, Javier Pérez de Cuellar, se torna hacia un ministro muy joven, que era Carlos García Bedoya. Y Carlos García Bedoya le dice: 'Bueno, yo tengo preparado aquí un papelito'. Y ese papelito era el diseño de una política exterior que implicaba una militancia muy activa del Perú en campos como el nuevo orden económico internacional, la consolidación y defensa de un dominio marítimo del Perú, una presencia muy activa en los organismos internacionales, una redefinición de los vínculos con el este de Europa, con la China", recordó en Enfoque de los Sábados.

A lo largo de su trayectoria, García Belaunde ocupó diversos cargos en la ONU y otras organizaciones internacionales, donde trabajó bajo la influencia de destacados diplomáticos como Pérez de Cuéllar. Fue trasladado a París porque se llevaba a cabo la negociación Norte-Sur en relación con el debate sobre el nuevo orden económico internacional, un esfuerzo que, aunque no alcanzó sus objetivos, demostró su compromiso con la cooperación global.

"José es parte de nuestra delegación en ese proceso de negociación que a la larga terminó frustrado porque nunca se llegó a un restablecimiento de un nuevo orden que fuera más equitativo. En esa época era el debate entre los países productores de materias primas y los países industrializados. Y la realidad cambió también con las décadas que vinieron", sostuvo Gutiérrez.

La carrera diplomática de García Belaunde -resaltó Gonzalo Gutiérrez- no estuvo exenta de desafíos. En 1992, fue "arbitrariamente" y "de manera violenta" expulsado del servicio diplomático durante el gobierno de Alberto Fujimori, junto con otros 117 colegas. Pese a esta adversidad, García Belaúnde continuó su labor en el ámbito de la integración regional, desempeñándose en el Pacto Andino (hoy Comunidad Andina) por 16 años.

"A fines del año 92, José es parte de los 117 colegas que arbitrariamente, de manera violenta, es separado del servicio. En ese momento estaba trabajando en el Pacto Andino, porque no era Comunidad Andina todavía. Y quedó allí trabajando. Él en realidad pasó 16 años trabajando en el marco de la integración andina. Vivió desde la Secretaría el proceso de evolución del Pacto Andino en Comunidad Andina. Y yo lo veo muy cerca porque yo era uno de los delegados peruanos en esa negociación y él era parte de la Secretaría y trabajábamos y coordinábamos muchísimo y con mucha cercanía. Y él sigue en la Comunidad Andina inclusive durante todo el gobierno del presidente Toledo. Porque, en fin, no hay una oportunidad o no se da una oportunidad que lo reintegren y lo nombren a un puesto como él debía haber sido nombrado. Y termina su rol en la Comunidad Andina para ser ministro de Relaciones Exteriores", mencionó Gonzalo Gutiérrez.

Hechos importantes de la gestión de García Belaunde como canciller

Uno de los hitos significativos mencionados fue la creación e impulso de los gabinetes binacionales entre el Perú y sus países vecinos, por ejemplo, el caso con Ecuador. "Por primera vez, el Perú y el Ecuador establece este gabinete binacional que fueron muy constructivos, muy interesantes, porque se abordaba una problemática muy amplia, no solo la de política exterior, sino la de integración, la de desarrollo fronterizo, de transportes, comunicaciones, etc.", recordó Gonzalo Gutiérrez en Enfoque de los Sábados.

Otro logro considerable fue el manejo del caso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, relacionado con una disputa marítima entre Perú y Chile. Aunque inicialmente hubo dudas sobre acudir a la corte, finalmente se decidió llevar el caso en 2007, y la demanda se presentó en 2008. Gutiérrez resaltó la continuidad de esta política de Estado bajo distintos gobiernos y el rol de García Belaunde como coagente en el proceso.

"El caso de La Haya fue un caso importante que se decidió finalmente que debíamos ir a La Haya porque al comienzo del gobierno ni el presidente ni José [García Belaúnde] estaban convencidos de que debíamos ir a la Corte Internacional de Justicia. Se esperaba que pudiéramos tener una negociación bilateral para arreglar los límites marítimos. Pero esto se truncó con unas normas que surgieron en Chile para crear una región fronteriza que tenía algunas connotaciones sobre la frontera [...] Finalmente a comienzos del 2007 se decide que tenemos que ir a La Haya. Se prepara durante todo ese año con los expertos internacionales, con los consultores, y en el año 2008 se presenta la demanda, con el éxito que hemos logrado", explicó.

Además, se mencionó la importancia de la firma de un tratado de límites marítimos con Ecuador, un esfuerzo que requirió una "discreción absoluta" y "un manejo diplomático finísimo por parte de García Belaunde.

"Llevó a Ecuador a percatarse que en su interés era firmar un tratado de límites marítimos con el Perú, cosa que se hizo. Uno de los puntos para remachar este acuerdo de límites era registrarlo ante las Naciones Unidas. Y fuimos con el embajador ecuatoriano y lo registramos en el Departamento Jurídico de Naciones Unidas", destacó Gutiérrez en RPP.

En el ámbito económico, García Belaunde fue un defensor clave de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial que inicialmente incluyó a México, Colombia, Perú y Chile. La iniciativa buscaba fortalecer la integración económica regional y ampliar las relaciones comerciales con Asia.

"En la oficina de Joselo [José Antonio García Belaunde], en la Comunidad Andina, pensamos en que, si se había negociado con un país tan grande como los Estados Unidos, si se había llegado a concluir un tratado, ¿por qué no podía hacerse uno entre los países latinoamericanos de la costa pacífica, sobre todo, con la proyección al Asia? Y eso tuvo un impulso inicial en una iniciativa que se llamó el Arco del Pacífico, que no prosperó. Había quizás demasiados países con intereses divergentes, y hacia el fin del gobierno del presidente García, Joselo retoma la iniciativa, invitando ya a un grupo selecto de países. [México, Colombia, Perú y Chile] Así es, también estuvo invitado del Ecuador, que en su momento el presidente Correa no aceptó. Y así es como se gesta la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo muy importante, que es necesario seguir potenciando", explicó.

Gonzalo Gutiérrez destacó la pasión de García Belaunde por el Perú y su compromiso con una tradición diplomática de más de 200 años. Esta tradición, según Gutiérrez, incluye una vocación por la integración y las alternativas multilaterales desde los tiempos del Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826. También se reflejó en su libro Dos siglos de desafíos en la política exterior peruana, publicado en 2021.