José Gavidia justifica la Ley Mordaza del Gobierno: “Cualquier ciudadano tiene derecho a que su investigación sea reservada”

José Gavidia estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El ministro de Defensa, José Gavidia, justificó el proyecto de ley del Gobierno que sanciona la difusión de información reservada en la investigación penal, la llamada Ley Mordaza, asegurando que todo ciudadano “tiene derecho a que su investigación sea reservada”

“Esta ley no se refiere a los medios de comunicación. Todas las personas tenemos derecho a un proceso justo y digno. ¿Qué pasa si es que yo o cualquier ciudadano es denunciado por algo y al día siguiente comienzan a filtrar procesos donde tú no has sido declarado culpable? No es correcto”, dijo en La Rotativa del Aire.

“El filtrar información a través de los administradores de la justicia no está bien. (...) No me estoy refiriendo al presidente (Pedro Castillo), sino a todos los ciudadanos. Cualquier ciudadano tiene derecho a que su investigación sea reservada, hasta que demuestre su culpabilidad o su inocencia”, añadió.

Para el ministro, la reserva de la investigación debe ser respetada, “sino hay que hacerlos públicos y que todo se sepa públicamente, que no es lo más correcto”.

Como se recuerda, el Gobierno de Pedro Castillo presentó este miércoles al Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Sin embargo, la propuesta ha originado los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones, que advierten de una 'Ley mordaza'.

Secuestro en Cajamarca

José Gavidia también se pronunció sobre el secuestro de periodistas de América Televisión por parte de presuntos ronderos en Cajamarca. El ministro condenó el hecho y expresó su solidaridad con las víctimas.

“Nosotros condenamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Mi solidaridad con los periodistas. Creo que nada justifica actos de violencia”, manifestó.

En ese sentido, el titular de Defensa pidió al Congreso que se derogue la Ley de Comités de Autodefensa, al considerar que es “muy riesgoso” armar a población civil en zonas no declaradas en emergencia.

“Nosotros discrepamos contra la ley que acaba de aprobar el Congreso para armar Comités de Autodefensa en zonas no declaradas en emergencia. Ese es el cuestionamiento e invoco que puedan derogar la ley. De lo contrario, he tenido una reunión con la defensora del Pueblo para presentar una demanda de inconstitucionalidad”, adelantó.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: