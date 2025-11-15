Últimas Noticias
José Jerí a su llegada a Junín: “Tienen una gestión, un Gobierno diferente. Eso tiene que quedar claro”

por Redacción RPP

·

El mandatario conversó con la población y prometió que su Gobierno atenderá las demandas de la región que quedaron relegadas a lo largo de los años.

Gobierno
00:00 · 00:19
El presidente José Jerí se trasladó esta mañana a Junín.
El presidente José Jerí se trasladó esta mañana a Junín.

El presidente José Jerí se trasladó esta mañana a Junín como parte de una visita de trabajo tras anunciar que viajará por todo el país en los próximos tres meses. Durante su estadía, el mandatario conversó con la población y prometió que su Gobierno atenderá las demandas de la región que quedaron relegadas a lo largo de los años, como la construcción de carreteras, hospitales, aeropuerto y agua potable.

“Las cosas van a cambiar. Tenemos lo de la carretera, el hospital, la Universidad de Jauja; por ejemplo, concretamente acá, hemos visto el tema del aeropuerto, que es fundamental como parte de un desarrollo regional. […] El tema del agua, de las reservas, de los reservorios, para nosotros es fundamental también”, señaló.

Asimismo, Jerí indicó que su gestión tratará de solucionar y destrabar la mayor cantidad de proyectos y obras sociales en favor de la población de la región; sin embargo, reconoció que no podrá hacerlo con todos. Por lo que, resaltó que los temas que queden pendientes los dejará encaminados para que el próximo Gobierno lo ejecute.

“Vamos encontrando diversas situaciones que han quedado pendientes y relegadas a lo largo de los años. Lamentamos ello. […] Como gestión, vamos a solucionar la mayor cantidad de situaciones posibles, y las que no podamos, porque hay que sinceros y no generar falsas expectativas; lo que no podamos, lo vamos a encaminar de una manera que sea vinculante para que la gestión que venga, en cualquier nivel de gobierno, lo ejecute y no estemos de que cada gestión inventa la pólvora o pretende inventar la pólvora y comenzamos de cero”, aseveró.

“[…] Prometer cosas concretas el día de hoy, en este momento, más allá de la buena disposición que tenemos el día de hoy, […] no lo voy a decir porque puedo equivocarme y no quiero equivocarme. Quiero ser asertivo y así sean dos o tres cosas, cumplir esas dos o tres cosas, y lo demás dejarlo encaminado. Ese sí es el pleno compromiso. Pero de que tienen una gestión, un gobierno diferente, lo tienen. Eso tiene que quedar bien claro”, concluyó.

José Jerí sostendrá mesa de diálogo

Asimismo, José Jerí anunció que este sábado, a las 4.00 p.m., participará en una mesa de diálogo con pobladores del Valle del Yacus y las autoridades de la región para abordar el reinicio de los trabajos en la carretera JU-103.

“Estamos yendo justamente ahorita y a las 4 de la tarde va a haber una mesa de diálogo, justamente entre todos los actores, para que justamente veamos qué alternativas, porque la población con justo derecho se queja de que ha habido muchas mesas, muchos acuerdos y mayormente no se han cumplido, y eso obviamente genera desazón. Yo lo entiendo perfectamente, pero tiene que haber siempre un punto de quiebre en que eso ya sea distinto”, indicó.

El 55.9 % aprueba desempeño del presidente Jeri, según encuesta nacional de CPI

El 55.9 por ciento aprueba el desempeño de José Jeri como presidente, según los resultados de la encuesta nacional urbano rural de CPI realizada del 3 al 7 de noviembre y presentada en exclusiva en RPP. En contraste, el 27.2% de los encuestados manifestó no aprobar la labor del mandatario, mientras que un 16.9% no precisó su postura. Omar Castro, gerente general de CPI, señaló entre las razones al respaldo al presidente su presencia en diferentes lugares, cuando ocurre un incidente.
José Jerí Presidente Presidencia Junín

