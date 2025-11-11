"Todo lo que tenga que ver con la patria parece que les genera urticaria", dice Jerí sobre críticos a izamiento de bandera

El presidente de la República, José Jerí, en una conferencia de prensa desde la región Huánuco, se pronunció este martes respecto a las medidas de su gobierno para combatir la criminalidad, tras cumplirse un mes desde el inicio de su gestión.

El mandatario se refirió particularmente a una de las medidas más polémicas que forman parte de las nuevas disposiciones de su gobierno en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao: la obligación de izar la bandera nacional y entonar el himno patrio cada lunes a las 8am. en todas las entidades públicas, con la participación de la máxima autoridad de cada institución. Acto que debe replicarse los domingos en las plazas principales de cada municipalidad.

En ese sentido, el jefe de Estado respondió a los críticos de esa disposición, al señalar que "lamentablemente, hay eso en el país". Asimismo, señaló que los críticos de su gobierno son un sector "muy minúsculo".

"La confianza se construye con gestos y con acciones, y este gobierno ha empezado con los gestos y está comenzando con las acciones, como la del día de hoy, de venir a un Consejo de Estado Regional, estando en contacto con las expectativas de las regiones, visitando en el trayecto un nido, una posta médica y también compartir el sentido patrio, que también algún sector por ahí critica, porque todo lo que tenga que ver con la patria parece que les genera urticaria. Lamentablemente, hay eso en el país, pero tenemos que pensar en el presente y en el futuro", sostuvo.

"Si uno hace, que ¿por qué hace?; si no hace, [que] es indolente, insensible. Estamos en el punto en el que un sector muy puntual, muy minúsculo, critica cualquier tipo de acción u omisión. A mí me preocupa el día de hoy, me preocupa cómo dejar un país encaminado al 2026", agregó.

"Hemos asumido la responsabilidad con un presupuesto ya presentado al Congreso"

Por otro lado, el mandatario sostuvo que su gobierno tiene "limitaciones" no solo vinculadas al tiempo que le queda de gestión, sino al presupuesto público. "Lo importante es que ahora nosotros tenemos que darle viabilidad a los temas que son urgentes", destacó.

"Un gobierno tiene que conocer sus limitaciones y, sobre la base de ello, comenzar a actuar. En estos meses, hasta julio de 2026, tenemos que priorizar las cosas que, lamentablemente, otros gobiernos, por diversos factores -y me refiero a otros gobiernos, en plural- no han querido atender. Sus razones tendrán", señaló.

"Hemos asumido la responsabilidad con un presupuesto ya presentado al Congreso, con unas prioridades predefinidas, pero pese a ello no nos amilanamos. Estamos planteando hacer reajustes ahora, en el debate en el Congreso para que podamos atender algunas prioridades. Y lo que no podamos hacer -porque mentiría si digo que vamos a atender todo; es imposible y la sinceridad, ante todo- pero lo cierto es que vamos a dejar encaminadas las cosas que no podamos ejecutar ahora. Y ahí está el reto: en los meses que nos quedan de gestión está el reto de hacer lo que podamos hacer con el presupuesto o ver la fuente de financiamiento con la cual podamos impulsarlos", añadió.

En esa línea, Jerí Oré remarcó que su gestión "asume muchos pasivos, no de la última gestión sino de gestiones anteriores que han visto el país de una manera distinta, que han actuado en la gestión de una manera distinta".

"No me gusta ofrecer cosas que no puedo cumplir. Prefiero ofrecer o prometer lo mínimo y no fallar diciendo mil cosas que no voy a hacer, 999. Lo poco que puedo ofrecer es lo poco que puedo hacer. Y lo que no puedo hacer ahora, lo voy a dejar encaminado", destacó.

"Esta gestión transitoria tiene el detalle de estar más cerca no solamente de la prensa, sino estar cerca de la población, porque eso le permite tener un juicio real de las cosas, no solamente dejarte guiar por la recomendación técnica", puntualizó.