Periodista de RPP fue agredido por escolta del presidente José Jerí en Tacna [VIDEO]

El reportero de RPP en Tacna, Javier Rumiche, fue agredido por un escolta del presidente José Jerí cuando cubría una actividad oficial en el Paseo Cívico de la Ciudad Heroica.

Después del izamiento del Pabellón Nacional, Rumiche y sus colegas se acercaron para recoger las declaraciones del mandatario. Sin embargo, fueron cercados por el personal de Seguridad del Estado, a pesar de que Jerí Oré había llamado a los periodistas para conversar.

“El presidente, amablemente, nos invitó a que nos acercamos para que podamos preguntar, pero el personal de Seguridad del Estado insistió en continuar hostigando nuestro trabajo. Esto ha ocurrido en cuestión de varios segundos, me dijeron te vamos a intervenir; como si yo fuera una persona que se acerca al presidente para hacerle daño…”, contó.

En un video, se observa que un escolta presidencial arrastra con fuerza a Rumiche para alejarlo de la comitiva presidencial, e incluso lo agarra bruscamente para impedir su avance; tal y como se aprecia en la foto de esta nota.

“Estamos con nuestro micrófono que tiene el cono y logo de RPP, y con nuestra… Nos han empujado a tal punto de que nos han cargado a pesar de que decimos que estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. No hicieron caso, nos han empujado”, denunció.

“Una situación accidentada que deja mucho que desear el trabajo del personal de seguridad del Estado”, agregó.

El periodista detalló que su camarógrafo, John Altamirano, y otra colega que transmitía por redes sociales también fueron agredidos por el personal de Seguridad del Estado.

Asimismo, dijo que se “ha doblado el tobillo” tras la agresión de la que fue víctima.

Posteriormente, Javier Rumiche indicó que los agentes se retiraron y, lejos de pedir disculpas, miraron a los periodistas con “total desprecio”.

Llamado al presidente José Jerí

A raíz de la agresión a nuestro colega, el conductor de Ampliación de Noticias y Enfoque de los Sábados, Fernando Carvallo, exhortó al presidente José Jerí a no replicar las prácticas de su predecesora Dina Boluarte, quien pasó más de 250 días sin hablar con la prensa.

“Cambie esta mala inercia, haga respetar a la prensa. Nuestra solidaridad a Javier Rumiche y John Altamirano que han hecho su trabajo y han sido tratados de una manera indigna, que deshonra al que da las ordenes o se hace cómplice de ellas”, sentenció.