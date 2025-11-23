José Jerí señala que pedido de facultades legislativas no busca "limitar el trabajo de la prensa"

El presidente interino, José Jerí, respondió sobre el pedido de facultades al Congreso mediante un proyecto de ley para legislar en materia de seguridad ciudadana

Dentro de la propuesta legislativa del Gobierno, en el punto 3.1.5 se plantea modificar el Código Penal para "incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales; así como establecer un supuesto especifico de inhabilitación aplicable en caso de condena por dicho delito”.

Jerí aseguró que durante su etapa parlamentaria siempre defendió la libertad de expresión de los medios de comunicación y que en este proyecto de ley se busca cautelar la información.

"En mi experiencia parlamentaria hemos defendido siempre y hemos limitado cualquier intento de limitar la expresión de los medios de comunicación. Lo que estamos intentando cautelar es la información, que es reservada y clasificada, como por ejemplo lo que dije en la mañana: inteligencia me da información, pero si algún funcionario revela la información y la suelta y la replican, mi intervención, por ejemplo, en un búnker va a ser: 'voy a llegar a la casa y no va a haber nadie porque se ha filtrado la información'", declaró José Jerí.

Agregó que el proyecto está enfocado en los contextos mencionados y que cuando se elabore el decreto, se llamará a la prensa para que emita su opinión al respecto.

"Eso está enfocado para esos contextos, para esos momentos, y el premier además ha dicho el día de hoy que cuando se elabore el decreto, concretamente, se va a llamar a la prensa para que emita su opinión y que verdaderamente se cumpla la finalidad como tal y que no se pretenda distorsionar. He visto que han querido, distorsionar un poco lo que se pretende como tal. No es mi intención limitar la labor periodística, no lo permitiría", aseguró.

José Jerí: "No es mi intención limitar el trabajo de la prensa" | Fuente: RPP

No existe una 'ley mordaza' en pedido de facultades

Como se recuerda, en diálogo con RPP, el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, negó que el punto 3.1.5. del proyecto de ley presentado por el Gobierno pretenda establecer una posible 'Ley Mordaza', que afectaría las investigaciones periodísticas.

“No existe ninguna voluntad de atacar o de indisponerse con la prensa. Por el contrario, cuando tengamos que redactar el decreto legislativo vamos a convocar a periodistas para que puedan revisar los borradores y ellos mismos puedan hacer sus sugerencias y recomendaciones”, acotó.

Agregó que la finalidad del proyecto de ley es evitar que no se sancione penalmente a aquellas personas que alertan a los implicados sobre los avances de una investigación o que “propician la impunidad”.

Además, señaló que la propuesta de incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones tiene como objetivo proteger los procedimientos policiales y judiciales, y así evitar que las bandas criminales actúen con impunidad.