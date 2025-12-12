José Jerí y Daniel Noboa anuncian el reforzamiento de las fronteras entre ambos países con apoyo tecnológico

El mandatario viajó a Quito para dialogar con el presidente Daniel Noboa y firmaron la Declaración de Quito.

El presidente José Jerí y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, acordaron este viernes reforzar las fronteras entre ambos países con apoyo tecnológico, con el objetivo de frenar la criminalidad.

"Hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología para poder resguardar nuestras fronteras, sin que ello quite la presencia de las fuerzas del orden, que tienen que hacer un trabajo complementario", dijo Jerí en Quito, luego del decimosexto Gabinete Binacional.

El mandatario destacó la necesidad de reforzar las acciones binacionales frente a la minería ilegal, así como el combate al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Noboa, por su parte, reiteró que la seguridad es un problema regional que debe "abordarse de manera conjunta entre los países vecinos.

"Hemos hablado sobre la cooperación en la frontera, también sobre los retos que hay con la minería ilegal y el narcotráfico, pero más que nada hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar, un diálogo que va a continuar, un diálogo que va a ser esencial para el desarrollo de nuestra región", añadió el mandatario ecuatoriano.



Jerí añadió que salieron de las reuniones "sumamente contentos por los acuerdos y compromisos" que han asumido ambos países.



Tanto Jerí como Noboa firmaron la Declaración de Quito y adopción del Plan de Acción de Quito 2025, instrumentos que guiarán la agenda bilateral para el período 2025-2026. También se suscribió un memorando de entendimiento para cooperación en materia de hidrocarburos entre Petroperú y Petroecuador.