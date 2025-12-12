Rosángela Espinoza responde a halagos que le hizo el presidente José Jerí: "No le veo nada de malo"

José Jerí calificó de "atractiva" a la modelo Rosángela Espinoza en una recientre entrevista. | Fuente: Instagram (soyjosejeri)

¿Qué dijo José Jerí sobre Rosángela Espinoza?

José Jerí habló abiertamente sobre Rosángela Espinoza luego de que se ventilaran rumores de un supuesto acercamiento entre ambos.

Fue en una entrevista con Milagros Leiva que el jefe de Estado admitió que 'La chica selfie' le sigue pareciendo "una mujer atractiva" desde que la vio en televisión.

"En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía, y me parece, una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza", señaló el mandatario al recordar el día que conoció a la influencer.

En ese sentido, Jerí mencionó su admiración por Rosangela como figura pública descartando que alguna vez haya tenido un romance con ella.

"Eso lo dije por el 2002 creo, cuando la conocí en persona en un evento. No, nada que ver (no tuve una relación con ella)", aclaró.

Por otro lado, aseguró que ya no vio otra vez a la integrante de Esto es guerra y que solo la siguió por lo que dice la prensa de ella. "De ahí perdí contacto. No sé en qué estará (…) Sé de ella por lo que veo en televisión", concluyó.

José Jerí dedicó post a Rosángela Espinoza luego de conocerla el 2021.Fuente: Facebook (José Jerí)

Rosángela Espinoza reaccionó ante foto viral con José Jerí

Rosángela Espinoza se pronunció sobre una foto viral al lado de José Jerí. Fue durante la transmisión del programa Esto es guerra que la modelo reaccionó ante una broma que le hizo Patricio Parodi al recordarle la imagen con el actual presidente de la República.

Durante el concurso de canto en el programa, Katia Palma le dijo a Patricio Parodi que vaya a “Tailandia”, en referencia a un supuesto romance con Flavia López, actual representante peruana en el Miss Grand International 2025. Es así como Espinoza se sumó a la indirecta diciendo que “los amigos no se besan en la boca”.

Este comentario de Espinoza hizo que el popular ‘Pato’ le respondiera: “Ya empezó con la broma. Primera dama, tranquila”, haciendo referencia a la foto que se hizo viral de Rosángela y Jerí, quien posteó la imagen junto a la influencer con una cariñosa dedicatoria.

Fue el 2021 cuando el entonces congresista compartió en Facebook una foto junto con Espinoza mostrando su admiración. “Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas). Sueño cumplido”, escribió con emojis de caras enamoradas y otras de corazón.

Aquella oportunidad la modelo y el exlegislador coincidieron en un evento en la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) lo que hizo que Jerí pueda pedirle una foto a Espinoza al verla en el mismo sitio y antes de que fuera premiada como ‘Influencer del año’.