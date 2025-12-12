José Jerí y Daniel Noboa abordaron la lucha contra el crimen trasnacional y la minería ilegal en la frontera

La lucha frontal contra las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe fue el tema dominante en el XVI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial celebrado este viernes en Quito. El presidente José Jerí y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, acordaron reforzar la frontera común ante el avance de las mafias dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas.

Desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, el mandatario peruano reconoció que, si bien los 1,529 kilómetros de frontera han servido históricamente para unir a ambas naciones económica y culturalmente, hoy enfrentan un desafío crítico que pone en riesgo a las poblaciones más vulnerables.

“Lamentablemente, en los últimos años, como países vecinos, venimos enfrentando retos comunes en el ámbito de la seguridad (...). La presencia de organizaciones criminales trasnacionales en nuestras fronteras en común que se dedican a actividades ilícitas como minería ilegal, tráfico de armas, han generado una preocupante escalada de violencia”, sostuvo durante su intervención.

Noboa instó a ver la relación bilateral como una alianza estratégica para enfrentar lo que denominó "narcoterrorismo". | Fuente: Presidencia

"Bloquear cualquier actividad ilícita"

Por su parte, el presidente Daniel Noboa fue enfático al señalar que el desarrollo de la zona fronteriza depende directamente de garantizar la seguridad. El líder ecuatoriano hizo un llamado a cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

“Es esencial trabajar conjuntamente en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal, las cuales son fuentes de financiamiento de los grupos de delincuencia organizada trasnacional que atentan contra la seguridad y la paz de nuestras naciones”, afirmó.

El jefe de Estado anfitrión instó a ver la relación bilateral como una alianza estratégica para enfrentar lo que denominó "narcoterrorismo".

“Estamos buscando soluciones integrales en que ambos países puedan proteger su frontera y bloquear cualquier actividad ilícita (...). Es importante que nos veamos como aliados, como socios y como países cooperantes para luchar contra esta amenaza”, agregó.

Hoja de ruta 2025

El encuentro, que contó con la participación de los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores de ambos países, sirvió también para revisar los avances del Plan de Acción de Lima 2024.

Entre los puntos destacados figuran la reactivación de los Comités de Frontera y la segunda reunión de la Comisión Mixta de lucha contra la minería ilegal. La jornada culminará con la suscripción de la Declaración Presidencial de Quito y la adopción del Plan de Acción 2025, documentos que guiarán la cooperación bilateral para el próximo año.