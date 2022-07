La Fiscalía le abrió una investigación preliminar al ministro de Defensa por el irregular viaje con sus hijas | Fuente: Andina

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, aseguró este martes que no piensa renunciar al cargo, pero se encuentra a disposición del presidente Pedro Castillo y está llano a cualquier investigación.

La situación del titular del Mindef se complicó luego de conocerse que usó un avión de la Marina de Guerra del Perú para transportar a sus 3 hijas a Huánuco en marzo pasado.

En una entrevista con el programa La rotativa del aire - edición noche de RPP, José Luis Gavidia señaló que recibió el respaldo del mandatario Castillo y el titular del Gabinete, Aníbal Torres, tras conversar con ellos sobre lo sucedido.

"Yo no voy a renunciar, estoy a disposición del presidente, pero obviamente siempre trabajando día y noche sin descanso", afirmó el ministro de Defensa. Sobre el viaje de sus hijas, dijo que esto se dio un domingo; sin embargo, nunca se fue de vacaciones con ellas.

"Yo no me fui de farra, sino a trabajar. El martes a la mañana volví a Lima y mis hijas estaban esperando desde las 11 a.m. hasta las 4 p. m. En ningún momento pensé que estaba haciendo un acto irregular. Yo me someto a todas las investigaciones, porque no he programado ningún vuelo exclusivo para llevar a mis hijas de paseo, fui a trabajar", expresó.

José Luis Gavidia lamentó que sus hijas se pusieran a llorar y le pidieron perdón por haberlo expuesto innecesariamente. En ese sentido, reiteró que acudirá a todos los foros correspondientes para responder ante las posibles irregularidades.

Fiscalía realiza diligencia en sede del Mindef

Personal del Área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía estuvo ayer dentro de la sede del Ministerio de Defensa para realizar diligencias por la investigación preliminar contra el titular del sector, José Luis Gavidia. Esto debido a que usó un avión de la Marina de Guerra para viajar con sus tres hijas a Huánuco en marzo pasado.

Esto se dio luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le abrió una investigación preliminar al titular del Mindef por el presunto delito de peculado de uso luego de las revelaciones mostradas por el programa Punto Final.

Congreso lo cita para que brinde explicaciones

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, anunció que su grupo de trabajo citará al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, para el próximo viernes 15 de julio para que responda por el uso del avión de la Marina de Guerra del Perú para transportar a sus 3 hijas a Huánuco.

“La evidencia no deja lugar a discusión. El ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Usó bienes públicos para una actividad no oficial sino, presuntamente, particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso. Y eso está tipificado como delito", anunció.